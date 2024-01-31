31 января 2024, 12:02

Появилась новая версия приложения «Учет онлайн» от Сбербанка для iOS

РИА «Новости»
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Сбербанк представил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн» для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Программа стала доступна в AppStore, сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке порекомендовали скачать новое приложение клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» - 12.14.1, 12.15 и 13.02. Их перестанут поддерживать в течение текущего года, пояснили в пресс-службе.

Узнать, какая версия установлена на устройстве, можно на экране ввода пароля или в настройках профиля. В Сбербанке посоветовали пользователям своевременно обновлять приложение.

Ранее Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года его чистая прибыль составила почти 1,5 триллиона рублей. Таких показателей удалось добиться за счет привлечения новых клиентов и расширения сервисов.

Сбербанк
31 января 2024, 04:35
Россиянам рассказали, на какие ссылки из поисковиков нельзя нажимать
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Ссылки на сайты и контекстную рекламу, всплывающие в первых строчках поисковика, могут оказаться ловушкой социального фишинга. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин

Эксперт предупредил россиян, что при поиске товаров или услуг первыми всплывают либо контекстная реклама, либо ресурсы, заплатившие за продвижение и агрессивный маркетинг. Переход по таким ссылкам опасен тем, что автоматически проходит авторизация пользователя через социальные сети.

«Это позволяет собирать ваши данные: имя, телефон, электронный адрес и другое для рекламы и даже для мошенничества», - заявил Щельцин.

Он добавил, что к социальному фишингу часто прибегают автодилеры, риелторы и финансовые компании, чтобы быстрее найти потенциальных клиентов или покупателей. Опасность в том, что информация может попасть к мошенникам.

Защититься от этого можно, если следить за настройками приватности в соцсетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и установить антифишинговое и антивирусное программное обеспечение, отметил специалист.

Ранее эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов исключил хакерскую атаку из причин сбоя в Рунете.

Интернет Реклама Россия
30 января 2024, 22:46
Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне .ru
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Техническая проблему, которая привела к недоступности сайтов в доменной зоне .ru, устранили. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», - уточнили в ведомстве.

Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая неисправность , связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных.

Российские пользователи столкнулись со сбоем в доменной зоне вечером 30 января. Наблюдались не только сложности с доступом к сайтам, но и к различным мобильным приложениям.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «360» предположил, что проблема с доступом могла возникнуть по разным причинам , в том числе из-за человеческого фактора.

Интернет Работа
30 января 2024, 22:16
Разработчик Kremlin.ru назвал возможные причины массового сбоя в Рунете
РИА «Новости»
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Массовый сбой в работе сайтов, операторов и провайдеров произошел в доменной зоне .ru. Проблема с доступом могла возникнуть по нескольким причинам, включая человеческий фактор, но вряд ли это было «какое-то злонамеренное действие». Об этом «360» рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По словам специалиста, это довольно неприятная проблема, но незначительная во временном контексте, так как ее можно быстро решить и снова все будет работать так, как и раньше.

«Вряд ли это какое-то злонамеренное действие, потому что интернет такой сложноустроенный механизм, даже организм, в котором причинно-следственные связи уже мало кто понимает. И если намеренно попытаться что-то подобное сделать, то это может обернуться плохо, так как непонятно, у кого и что отключится, и в каком месте», - объяснил Геллер.

На вопрос, в чем же причина возникшей неполадки, он ответил, что их может быть несколько. По его словам, везде работают люди, а если не люди, то алгоритмы, причем и то, и другое - несовершенно.

«Может быть, на стороне глобальных операторов технический специалист допустил ошибку, может какое-то железное устройство перестало работать, сгорело что-то, какая-то платка одна. Может быть, алгоритм дал сбой и чуть-чуть посыпалось», - рассказал Геллер.

При этом специалист отметил, что в любом случае есть система мониторинга, отслеживающая ошибки в случае появления сбоев в работе сайтов. Он добавил, что ошибку уже наверняка выявили и начали устранять.

«Насколько я слышал, сам еще не проверял и не смотрел, некоторые сектора уже начинают восстанавливаться», - резюмировал Геллер.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в доменной зоне.ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений.

Интернет Россия Технологии
30 января 2024, 21:59
Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться
Freepik
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В доменной зоне .ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений. Об этом сообщило РИА «Новости».

О проблемах в работе сайтов и приложений в рунете стало известно во вторник, 30 января. О сбоях сообщил сервис Downradar. У некоторых пользователей временно не работали банковские приложения.

Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов из-за технических неполадок в доменной зоне.ru. В связи со сбоем маркетплейс продлил срок хранения заказов, которые нужно получить сегодня, на два дня.

Проблемы с работой Интернета в доменной зоне.ru подтвердили в Минцифры. По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Чиновники пообещали восстановить доступ к сайтам в ближайшее время.

Интернет Работа Маркетплейсы

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