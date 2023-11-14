Повторный отказ локализовать данные россиян обойдется Google в 15 млн рублей

Представитель судебного участка № 422 подтвердил, что мировой суд признал Google LLC виновным по части девятой статьи 13.11 КоАП России «Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан». Корпорацию наказали штрафом на сумму 15 миллионов рублей.

Зарубежные сервисы обязали к июлю 2021 года локализовать базы данных российских пользователей. Впервые Google наказали в августе 2021 года, оштрафовав на три миллиона рублей , затем в июне 2022 года - штрафом на 15 миллионов рублей за повторное нарушение.

Американскую компанию судили также за отказ удалить видео о спецоперации , пропаганду нетрадиционных отношений , арестовывали ее средства за блокировку YouTube-каналов российских СМИ. В октябре арбитражный суд признал ООО «Гугл» банкротом.