Порох из древесной целлюлозы начали производить в России

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Он отметил, что предприятия госкорпорации регулярно улучшают производственный процесс. В 2023 году Ростех запустил промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья - древесной и льняной целлюлозы.

«Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», - добавил Оздоева.

Как уточнил он, доля нового сырья в производстве порохов ожидается на уровне 60-70%.

Также он рассказал, что госкорпорация работает над другим продуктом. Предприятия разрабатывают новую огнеметную систему под обозначением ТОС-3 (тяжелая огнеметная система - прим. ред.).