Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

О сбоях в работе мессенджера сообщили пользователи сервиса. Более 63% пожаловались на проблемы соединения, 25% наблюдали сбои в работе приложения, у 13% юзеров не получилось отправить сообщение.

Сервис зарегистрировал более 8,7 тысячи жалоб на работу Telegram в России, на Украине и в Белоруссии. Больше всего жалоб пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Киева, Минска, Новосибирска и Казани. Также проблемы наблюдались у пользователей из Севастополя.

Сбой в работе мессенджера наблюдали 24 ноября.

Нарушения зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.