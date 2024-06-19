Пользователи сервисов VK научат создавать виральный развлекательный контент

«На курсе по маркетингу и брендингу в Школе авторов VK мы разбирали кейсы успешных пабликов. Получили интересный инсайд: в 100% случаев залетевший в тренды контент - личный. А что может быть более личное, чем юмор? Так появилась идея создать этот курс», - пояснила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Она подчеркнула, что на курсе покажут креаторам, что шутить может каждый, а смех уместен даже для тех авторов, которые пишут на серьезные темы.

Обучение стартует 9 июля. Его разработали для тех, кто хочет разнообразить контент и увеличить лояльность аудитории.

Пользователей познакомят с жанрами развлекательного контента и научат, как упаковать полученные знания в формат мемов, скетчей, постов или разговорных видео. У слушателей будет возможность поупражняться в артистизме и поработать с «внутренним критиком». Им также расскажут, как преодолеть страх перед аудиторией.

Преподаватели курса дадут советы, которые на практике помогут органично продвигать блог через юмор. Чтобы закрепить теорию, на занятиях будут разбирать тематические кейсы.

К обучению студентов привлекут опытных контент-мейкеров, в том числе участницу «Женского стендапа» на ТНТ Маргариту Родину, стендап-комика и ведущего «Подкаста о философии» Севу Ловкачева, стендап-комика Виталия Коломийца и директора по маркетингу «Пикабу» Федора Павловича.

Экспертами курса выступят руководитель направления актуального контента департамента по работе с сообществами VK Евгений Мартиросов и сотрудники команды VK Creative - креативный продюсер Евгений Печкин, креативные менеджеры проектов Валерия Денисова и Кирилл Шевелев.

В конце обучения выберут 50 лучших выпускников, которые пройдут четырехнедельный интенсив с командой VK Creative. На нем авторы закрепят усвоенные навыки и получат индивидуальные рекомендации от профессионалов индустрии.

Регистрация на курс уже открыта.