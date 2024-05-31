Пользователи пожаловалось на проблемы с поиском по новостям в Google
Поиск Google частично перестал выдавать новостную информацию. На неполадки пожаловались российские и зарубежные пользователи, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Новости перестали отображаться в соответствующем разделе поисковика. В общем поиске некоторые подборки видны, а другие отсутствуют.
«Страница есть, но либо пустая, либо с надписью: „Что-то пошло не так“», - пожаловались юзеры.
Многие пользователи указали на неполадки в работе веб-сайта.
Несколько дней назад стало известно о сбое в работе спутниковой системы связи Starlink. Больше всего неполадок зафиксировали в Соединенных Штатах.