30 июля 2024, 17:05

Пользователи пожаловались на сбои в работе Microsoft 365

Unsplash
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Пользователи Microsoft 365 пожаловались на сбои в работе. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, фиксирующем отключения популярных ресурсов в интернете.

Наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании - почти 900. Также сообщения о неполадках пишут из США, Канады, Германии и Италии.

Во второй половине июля в работе Microsoft уже произошел глобальный сбой. В результате три американских авиакомпании запретили своим самолетам взлетать из-за проблем с коммуникацией, британский телеканал Sky News временно приостановил вещание , с проблемами столкнулись банковская и другие отрасли.

При этом в России пассажирская авиация продолжила работу в штатном режиме из-за перехода на отечественный софт.

Пользователи Microsoft 365 пожаловались на сбои в работе. Информация об этом появилась на сайте Downdetector , фиксирующем отключения популярных ресурсов в интернете.

Microsoft
30 июля 2024, 16:53
Tele2 улучшила качество связи в нескольких районах на севере Москвы
Freepik
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Оператор мобильной связи Tele2 улучшил качество связи в технологии LTE в нескольких городах Подмосковья. Об этом сообщил технический директор макрорегиона «Москва» Алексей Крушинин.


По его словам, масштабная модернизация охватила 493 базовые станции в Солнечногорске, Черноголовке, Электростали, Дмитровском, Пушкинском и других городских округах Подмосковья. Благодаря этому пиковая скорость 4G выросла на 12,3%, а потребление трафика LTE - на 15,3%.

«Мы видим, что потребность в технологии 4G становится все более насущной для жителей Московской области, а значимость LTE во много раз превосходит потребление голосовой связи», - подчеркнул Крушинин.

В этих городах проживают несколько миллионов человек, в том числе дачники, которые приезжают в ближайшие к Москве округа на выходные. Теперь они смогут быстрее обмениваться данными и загружать видеоконтент в HD-качестве.

«Уверены, что клиенты Tele2 смогут оценить новый уровень потребления трафика в LTE», - отметил представитель компании.

Tele2 Москва
30 июля 2024, 15:56
В Госдуме одобрили поправки о лимите сим-карт для россиян
РИА «Новости»
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Госдума приняла поправки, согласно которым один гражданин России может обладать не более чем 20 сим-картами. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Авторы поправок объяснили, что подобная мера принимается для борьбы с телефонными мошенниками.

Для иностранных граждан предложили еще более жесткий порядок. Они смогут заключать договоры только лично в офисе оператора связи, для них введут обязательную идентификацию по биометрии, а на одно лицо можно будет зарегистрировать не более десяти номеров.

Гражданин сможет узнать, сколько номеров зарегистрировано на него, через портал госуслуг и при необходимости приостановить их обслуживание.

Ранее депутат Антон Немкин назвал самые распространенные фразы , по которым можно безошибочно вычислить телефонного мошенника.

Госдума РФ
29 июля 2024, 23:54
Дорого и небезопасно. Смартфону Илона Маска предрекли крах в России
Unsplash
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Американский бизнесмен Илон Маск вновь заговорил о создании собственного смартфона. Предприниматель пообещал, что у него будет бесплатный интернет Starlink и гарантия безопасности данных. В разговоре с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов заявил, что даже если смартфон Tesla будет защищен от кражи данных извне, то это не значит, что сама операционная система не будет их собирать. В России телефон с интернетом Starlink точно не приживется.

Как отметил Ситнов, в современных версиях смартфонов на Android при установке любого приложения нужно дать сотни разрешений, например, разрешить доступ к камере, к микрофону и так далее.

«Здесь, скорее всего, будет тоже самое, что для доступа к любому дополнительному комплектующему устройства нужно будет давать отдельное разрешение, а там уже пользователь на свой страх и риск разрешает или не разрешает. Но остается открытым вопрос, а сама операционная система не собирает ли какие-то данные», - заявил эксперт.

По его словам, смартфон Маска вряд ли приживется в России. Интернет Starlink будут глушить, будет довольно сильное ограничение по приложениям, а цена на такой гаджет может оказаться заоблачной. При этом Ситнов допустил, что фанаты компании Tesla могут захотеть приобрести себе гаджет от Маска в качестве второго смартфона.

Госдума РФ
26 июля 2024, 17:05
YouTube обвинили в нарушении законов и неуважении к России
Global Look Press
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Основаниями для принятия мер против YouTube служат как минимум два фактора. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

Речь идет о нарушении законодательства и неуважении к России.

«У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», - добавили в Роскомнадзоре.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил закрыть YouTube «к чертовой матери». По его словам, российские аналоги не развиваются, так как многие публичные личности предпочитают пользоваться американским видеохостингом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал заблокированным на YouTube россиянам не стесняться и переходить на другие ресурсы.

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы видеохостинга на компьютерах. Это не коснется мобильной связи, сообщил сайт kp.ru.

Законы Роскомнадзор YouTube

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