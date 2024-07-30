Пользователи пожаловались на сбои в работе Microsoft 365

Наибольшее количество жалоб поступило из Великобритании - почти 900. Также сообщения о неполадках пишут из США, Канады, Германии и Италии.

Во второй половине июля в работе Microsoft уже произошел глобальный сбой. В результате три американских авиакомпании запретили своим самолетам взлетать из-за проблем с коммуникацией, британский телеканал Sky News временно приостановил вещание , с проблемами столкнулись банковская и другие отрасли.

При этом в России пассажирская авиация продолжила работу в штатном режиме из-за перехода на отечественный софт.

Пользователи Microsoft 365 пожаловались на сбои в работе. Информация об этом появилась на сайте Downdetector , фиксирующем отключения популярных ресурсов в интернете.