Половина трафика с YouTube перешла на российские платформы

По его словам, в России уже есть крупные проекты, готовые выйти на лидерские позиции на рынке.

«Идет развитие российских больших площадок, речь про платформы с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна своя альтернатива, и мы видим, что есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Все происходит достаточно быстро. Половина трафика, который теряет YouTube, „приземляется“ на отечественные платформы», - сказал Шадаев.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее заявил, что YouTube в России заблокируют полностью , когда отечественные видеохостинги настроят удобную для пользователей систему монетизации контента.