28 мая 2024, 14:01

Плату за зарубежный софт в отечественных компаниях предложили ввести в России

Unsplash
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Минцифры обсуждает введение сбора средств с отечественных компаний, которые продолжают использовать иностранное программное обеспечение. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на TAdviser SummIT. Его процитировал ТАСС.

По словам Шадаева, отечественные компании научились жить в санкционных реалиях. Российские организации приспособились и могут сейчас ставить обновления на зарубежный софт. В этих условиях министерство будет настаивать на двух механизмах работы.

Шадаев отметил, что нужно создать стимулы экономического характера, чтобы бизнес переходил на российский софт. По его мнению, это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями.

«И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», - добавил он.

Если бизнесу будет накладно применять российский софт , при его внедрении могут предусмотреть снижение налоговой нагрузки.

Россия Работа Бизнес Технологии
27 мая 2024, 10:39
В индустриальном парке «Руднево» начнут тестировать беспилотники
РИА «Новости»
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Тестирование беспилотных летательных аппаратов начнут проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).

«Экспериментальный правовой режим - это важный шаг в развитии отрасли, открывающий перед ней целый ряд перспектив», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Возможность тестирования в реальных условиях позволит разработчикам быстрее совершенствовать свои продукты и улучшать их характеристики, подчеркнул он. А это в итоге будет повышать качество и безопасность полетов БАС.

«Кроме того, это будет способствовать реализации целей национального проекта „Беспилотные авиационные системы“. В его рамках по всей стране создается сеть научно-производственных центров, в которой ФЦ БАС является опорным», - заключил руководитель департамента.

Полученный опыт, по его оценке, позволить ускорить внедрение инноваций в беспилотной гражданской авиации и обеспечить создание сети научно-производственных центров.

Кроме того, добавил Волошин, установленный ЭПР повлияет на модернизацию общего регулирования, на необходимость которого давно указывают представители отрасли.

«Мы поддерживаем и активно участвуем в проработке ряда регуляторных инициатив в рамках формирования соответствующей „дорожной карты“», - сказал он.

Он обратил внимание, что механизмом ЭПР на сегодняшний день пользуются более 150 компаний и индивидуальных предпринимателей, а участниками экспериментов стали более 80 тысяч граждан.

«Ключевой момент нового эксперимента - это значение созданного Федерального центра БАС, которое он окажет на развитие отрасли беспилотных авиационных систем, созданный центр является фундаментальным для разработки и апробации беспилотных технологий», - подчеркнул Волошин.

Постановление об ЭПР, разработанное Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, ранее утвердили в кабмине страны.

«Установлен 15-й эксперимент, он дополняет уже реализуемые программы ЭПР в различных сферах, включая беспилотный транспорт (как наземный, так и воздушный), медицину, телемедицинские услуги, государственные услуги», - пояснил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

«В прошлом году на базе „Руднево“ мы открыли Федеральный центр БАС, который объединяет 12 ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов», - напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В рамках ФЦ «БАС» создали всю необходимую инфраструктуру для развития этой индустрии. В ноябре прошлого года заработал первый в стране Центр коллективного пользования для отрасли.

«Сейчас создаем лабораторно-исследовательский центр для проведения стендовых испытаний беспилотной авиатехники, а также летно-испытательный комплекс», - подчеркнул Ликсутов.

Беспилотники Москва
25 мая 2024, 18:10
МИД рассказал о кибератаках на объекты критической инфраструктуры
РИА «Новости»
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После начала специальной операции интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России существенно возросла. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.

«Интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, в том числе МИД России, существенно возросла после начала СВО. Ежедневно регистрируем акты вредоносного воздействия с использованием информационно-коммуникационных технологий со стороны хакеров, которые используют подсети иностранных компаний», - сказал он.

Представитель МИД утонил, что наиболее распространенными инструментами воздействия стали DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, вредоносное программное обеспечение.

«Сталкиваемся с комбинированными и многовекторными тщательно подготовленными операциями. Всех их своевременно выявляют и обезвреживают», - добавил Люкманов.

Ранее США пообещали 10 миллионов долларов за данные о россиянине Дмитрии Хорошеве по делу хакеров LockBit.

Россия Хакеры МИД РФ
24 мая 2024, 20:55
Легендарный мессенджер ICQ закроют через месяц
Freepik
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Один из первых бесплатных мессенджеров прекратит работу через месяц — 26 июня. О закрытии легендарной платформы сообщили в пресс-службе VK.

Один из первых бесплатных мессенджеров прекратит работу через месяц - 26 июня. О закрытии легендарной платформы сообщили в пресс-службе VK.

В компании объяснили, что решение закрыть «аську» связано с планами сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

«Для усиления экспертизы к командам продуктов [„VK Мессенджера“ и VK WorkSpace] присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», - указали в релизе компании.

Пользователям ICQ напомнили, что им необходимо скопировать переписку и файлы и сохранить на компьютер, чтобы не потерять данные.

Мессенджер создали в 1996 году, он стал одной из первых платформ для бесплатного обмена сообщениями. В 2000-е россияне пользовались «аськой» для рабочей переписки, общения с друзьями и любовных посланий.

А чем для вас был ICQ? Поделитесь ностальгическими воспоминаниями в нашем Telegram-канале.

Мессенджеры Работа Продукты
23 мая 2024, 05:43
Появился новый способ воровства аккаунтов на госуслугах
Freepik
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Мошенники начали использовать старые SIM-карты для доступа к чужим аккаунтам на госуслугах. Угнанные страницы злоумышленники выставляют на продажу в даркнете.

По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, за последние месяцы известно более 10 случаев, в которых мошенники получали доступ к госуслугам через мобильные номера, поступившие в повторную продажу.

«Купив SIM-карту за сумму в пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе госуслуги, крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете», - объяснили эксперты сервиса «Известиям».

По данным аналитиков, около 60% SIM-карт, поступающих в продажу, уже использовались ранее. Они посоветовали пользователям не менять часто номера телефонов, а также установить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.

Ранее эксперт по безопасности Владимир Ульянов рассказал 360.ru, что злоумышленники могут использовать доступ к украденному аккаунту на госуслугах для оформления кредитов.

Банки Мошенничество Кредиты Утечки данных Госуслуги

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