Плату за зарубежный софт в отечественных компаниях предложили ввести в России

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Тестирование беспилотных летательных аппаратов начнут проводить в индустриальном парке «Руднево». Это стало возможным после утверждения экспериментального правового режима (ЭПР).

«Экспериментальный правовой режим - это важный шаг в развитии отрасли, открывающий перед ней целый ряд перспектив», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Возможность тестирования в реальных условиях позволит разработчикам быстрее совершенствовать свои продукты и улучшать их характеристики, подчеркнул он. А это в итоге будет повышать качество и безопасность полетов БАС.

«Кроме того, это будет способствовать реализации целей национального проекта „Беспилотные авиационные системы“. В его рамках по всей стране создается сеть научно-производственных центров, в которой ФЦ БАС является опорным», - заключил руководитель департамента.

Полученный опыт, по его оценке, позволить ускорить внедрение инноваций в беспилотной гражданской авиации и обеспечить создание сети научно-производственных центров.

Кроме того, добавил Волошин, установленный ЭПР повлияет на модернизацию общего регулирования, на необходимость которого давно указывают представители отрасли.

«Мы поддерживаем и активно участвуем в проработке ряда регуляторных инициатив в рамках формирования соответствующей „дорожной карты“», - сказал он.

Он обратил внимание, что механизмом ЭПР на сегодняшний день пользуются более 150 компаний и индивидуальных предпринимателей, а участниками экспериментов стали более 80 тысяч граждан.

«Ключевой момент нового эксперимента - это значение созданного Федерального центра БАС, которое он окажет на развитие отрасли беспилотных авиационных систем, созданный центр является фундаментальным для разработки и апробации беспилотных технологий», - подчеркнул Волошин.

Постановление об ЭПР, разработанное Минэкономразвития вместе с правительством Москвы и Федеральным центром беспилотных авиационных систем, ранее утвердили в кабмине страны.

«Установлен 15-й эксперимент, он дополняет уже реализуемые программы ЭПР в различных сферах, включая беспилотный транспорт (как наземный, так и воздушный), медицину, телемедицинские услуги, государственные услуги», - пояснил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

«В прошлом году на базе „Руднево“ мы открыли Федеральный центр БАС, который объединяет 12 ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов», - напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В рамках ФЦ «БАС» создали всю необходимую инфраструктуру для развития этой индустрии. В ноябре прошлого года заработал первый в стране Центр коллективного пользования для отрасли.

«Сейчас создаем лабораторно-исследовательский центр для проведения стендовых испытаний беспилотной авиатехники, а также летно-испытательный комплекс», - подчеркнул Ликсутов.