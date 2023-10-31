31 октября 2023, 10:04

Плату операторов за использование 4G могут увеличить на порядок

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Российским сотовым операторам могут увеличить плату на использование частот LTE в 10 раз. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в государственных органах и на рынке связи.

Собеседник СМИ, близкий к одному из сотовых операторов, сообщил, что четыре крупнейших российских оператора сейчас платят 15-17 миллиардов евро в год, а вырасти расходы могут примерно до 30 миллиардов. Что касается общих издержек на все частоты, уже в следующем году они могут увеличиться вдвое.

Поводом для повышения тарифов, возможно, станет разработка новой методики расчета, которую готовит Минцифры. Предполагается, что компаниям перестанут делать скидку за пользование спектром для 4G как за применение перспективной технологии, как происходило с начала 2010-х годов.

Один из собеседников издания отметил, что вопрос о повышении платы уже решен. При этом корректировка поможет привлечь в бюджет дополнительно 20 миллиардов рублей на реализацию соцпроектов в области связи. В частности, на эти средства можно будет подключить к интернету малые населенные пункты.

30 октября 2023, 10:23
Три оператора связи перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика в России
Pxhere
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Операторы связи «Мегафон», «Билайн» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы.

«С 23 октября „Мегафон“ отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. <…> С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов», - указали в ФАС.

В ведомстве уточнили, что мобильный оператор «Билайн» отменит плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с лимитными пакетами до 1 декабря. Пользователей «Мегафона» предупредили, что на протяжении месяца могут происходить неполадки из-за смены тарификации. Представители компании «Билайн» оценивают сроки технической возможности.

Утром в понедельник, 30 октября, россияне пожаловались на перебои в работе мессенджера Telegram. Проблемы начались еще ночью, спустя время прекратились. Сбои снова начались около 08:00.

ФАС России Смартфоны
30 октября 2023, 08:05
Мобильные операторы после жалоб клиентов согласились снова сделать режим модема бесплатным
РИА «Новости»
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Мобильные операторы «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 снова сделают раздачу интернет-трафика бесплатной. Они согласились исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы, сообщили «Известия».

В сентябре ФАС получила 186 жалоб потребителей на то, что операторы стали взымать плату за режим модема. Тогда опцией раздачи трафика через Wi-Fi, Bluetooth или USB пользовался каждый пятый абонент. Некоторые компании ввели отдельную плату несколько лет назад, другие - в 2023 году.

Антимонопольщики провели проверку и заподозрили их в нарушении антимонопольного законодательства. Россиянам навязывали невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Сотовым операторам направили предупреждения. «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 решили отменить взимание дополнительной платы.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил действия компаний возросшими расходами на обслуживание и ремонт оборудования. Он посоветовал россиянам готовиться затянуть пояса.

Интернет Смартфоны
29 октября 2023, 02:34
IT-эксперт рассказал, как защитить телефон от вирусов
Freepik
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Вредоносное ПО может «переехать» со старого телефона на новый при переносе данных. Поэтому сразу же после этого необходимо запустить проверку устройства антивирусом. Как проверить подлинность телефона и защитить его от вирусов, «Газете.ru» рассказала ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева.

Проверить подлинность телефона очень просто - надо сравнить IMEI-коды, размещенные на самом устройстве и коробке к нему. Эти коды должны совпадать.

Эксперт советует при переходе на новый телефон проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений - это позволит оптимизировать работу и даст дополнительную защиту. Также необходимо проверить системные настройки, так как некоторые полезные опции могут быть отключены, например, бесконтактная оплата или управление жестами.

«Must-have для любого устройства - надежный антивирус. Его можно скачать с официальных источников или воспользоваться встроенным», - заключила Алена Самарцева.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, какие приложения шпионят за владельцами смартфонов.

Смартфоны
27 октября 2023, 20:18
«Грандиозная задача». Роскосмос перейдет к серийному выпуску спутников
РИА «Новости»
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«Роскосмос» должна перейти к серийному выпуску спутников. Решение обусловлено пониженными темпами производства российских космических аппаратов. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью «России 24».

Борисов подчеркнул, что конвейерное производство требует унификации технических решений. Кроме того, важно снизить номенклатуру элементов и разработать стандартный набор космических приборов.

В качестве примера глава госкорпорации привел США, производственные мощности которых позволяют выпускать ежегодно порядка трех тысяч аппаратов. В свою очередь Китай открыл шесть производств, выпускающих по 1,2 - 1,5 тысячи спутников в год. Однако на текущий момент Россия способна производить лишь 40 аппаратов за этот же период.

«Вот сравните. Неконкурентоспособны. Поэтому перед нами стоит просто грандиозная задача - перевернуть ситуацию», - заявил Борисов.

Он уточнил, что перед «Роскосмосом» стоит цель перейти к новой индустриальной модели, которая позволила бы серийно производить необходимое количество спутников.

Ранее госкорпорация приступила к разработке новой системы мониторинга Земли «Грифон». В основу ее работы войдут 136 действующих спутников.

Роскосмос Космические спутники Россия

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