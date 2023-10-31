Плату операторов за использование 4G могут увеличить на порядок

Собеседник СМИ, близкий к одному из сотовых операторов, сообщил, что четыре крупнейших российских оператора сейчас платят 15-17 миллиардов евро в год, а вырасти расходы могут примерно до 30 миллиардов. Что касается общих издержек на все частоты, уже в следующем году они могут увеличиться вдвое.

Поводом для повышения тарифов, возможно, станет разработка новой методики расчета, которую готовит Минцифры. Предполагается, что компаниям перестанут делать скидку за пользование спектром для 4G как за применение перспективной технологии, как происходило с начала 2010-х годов.

Один из собеседников издания отметил, что вопрос о повышении платы уже решен. При этом корректировка поможет привлечь в бюджет дополнительно 20 миллиардов рублей на реализацию соцпроектов в области связи. В частности, на эти средства можно будет подключить к интернету малые населенные пункты.