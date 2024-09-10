10 сентября 2024, 21:37

Платформа «VK Видео» представила интерактивный контент с известными блогерами

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Пользователям платформы «VK Видео» предоставили возможность стать активными участниками сюжета. После запуска интерактивного контента просмотр роликов превратили в совместное приключение, где исход истории зависит от действий аудитории.

«Мы стремимся создать понятный массовый продукт со встроенным редактором и единое место, в котором собираются и публикуются проекты в интерактивном формате», - добавил Дуксин.

Он выразил надежду, что это позволит запустить новую нишу с профессионалами, умеющими работать с определенными сценариями и снимать качественный интерактивный контент.

При просмотре интерактивного контента пользователи получат возможность принимать активное участие в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, нужно в установленное время всего лишь нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране.

После этого сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, что даст простор для экспериментов с различными вариантами развития событий или позволит открыть новые финалы.

«Мы постоянно ищем новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов», - подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно каждому. Для пользователей платформы подготовили 49 единиц контента.

Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак».

Для самых юных зрителей в «VK Видео» будут доступны интерактивные мультфильмы. В них дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями. Уникальный контент не только развлечет ребят, но и поможет им учиться.

Он пояснил, что новый формат интерактивных видео на платформе предполагал не просто добавление «интересной фичи», а подразумевал обеспечение стандартизированными гибкими технологиями для создания и воспроизведения контента. И так, чтобы вскоре их смог применять каждый пользователь «VK Видео».

Дети Соцсети Видео Блогеры Технологии
06 сентября 2024, 22:02
Rutube столкнулся с мощнейшей DDoS-атакой за последние два года
Freepik
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Rutube столкнулся с самой крупной DDoS-атакой за последние два года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал платформы.

«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», - заявили в пресс-службе.

Ранее похожая ситуация случилась со Сбербанком. Как рассказал зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, в конце июля на банк обрушилась мощнейшая DDoS-атака в его истории. Ее длительность составила 13 часов, злоумышленники использовали инфраструктуру IТ-армии Украины.

По словам Кузнецова, произошедшее никак не затронуло работу банка. Киберспециалисты успешно отразили атаку.

В августе массированную DDOS-атаку осуществили на соцсеть X. Как рассказал владелец платформы Илон Маск, это случилось перед его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Соцсети
06 сентября 2024, 11:02
Telegram изменил политику безопасности после ареста Дурова
РИА «Новости»
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Мессенджер Telegram изменил политику безопасности после ареста во Франции его основателя Павла Дурова. Информация появилась в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте платформы.

Ранее все чаты Telegram за исключением каналов и ботов были приватными. Администрация мессенджера не обрабатывала никакие запросы, связанные с ними.

Теперь в разделе FAQ уточнили, что во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться». Они позволят сообщить модераторам о незаконном контенте. Для того, чтобы отправить жалобу, следует нажать на сообщение и удерживать его - после этого всплывет меню с нужной кнопкой. Обновления в политику Telegram внесли менее чем сутки назад.

Преступники стали чаще использовать Telegram из-за роста числа пользователей, объяснил Дуров. Он поставил задачу улучшить ситуацию в этом направлении. Процессы в компании уже начались, подчеркнул основатель мессенджера.

Мессенджеры Telegram Павла Дурова арестовали во Франции
05 сентября 2024, 18:38
В Росатоме очертили перспективы развития отечественной энергетики
РИА «Новости»
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Возобновляемые источники электроэнергии, переход к которым происходит по всему миру, становятся все более конкурентоспособными. Об этом рассказал на тематической сессии ВЭФ гендиректор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Он отметил, что им можно находить применение повсеместно, в том числе и на Дальнем Востоке. Особо Назаров подчеркнул важность развития атомной энергетики.

«Атомная технология - это единственная сейчас базовая энергетическая технология, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет технологий», - заявил он.

Назаров добавил, что нарастить долю в этой сфере до заявленных 25% реально. Глава компании добавил, что в энергетике важно стратегическое планирование на 10 и более лет, а формировать правила надо так, чтобы они были максимально эффективными.

Экологические требования становятся важным условием для новых проектов в промышленности. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

АЭС Экономика Росатом ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 18:37
В Росатоме рассказали, как современные технологии могут влиять на изменение климата
РИА «Новости»
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Экологически нейтральные продукты Росатома могут влиять на скорость изменения климата. Об этом заявил на сессии ВЭФ первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.

«Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум - не допускают изменение климата. Атомная энергетика - это самая чистая энергия из доступных человечеству», - рассказал он.

По его словам, российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 миллионов тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей российской металлургической промышленности. Таким образом, замедляется глобальное потепление.

Помимо атомной энергетики, подчеркнул Комаров, компания развивает ветряные мощности и экотехнопарки, ответственные за переработку опасных отходов.

Также он выступил за дальнейшее развитие электротранспорта. По его словам, свыше 80% выбросов вредных веществ в больших городах приходится именно на автомобили.

Кроме того, первый замглавы Росатома заявил, что компания в своих проектах всегда учитывает прогнозы изменения климата. Он назвал тремя китами корпорации современные технологии, ответственное отношение к природе и учет всех возможных рисков.

АЭС Климат Экология Технологии Росатом ВЭФ-2024

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