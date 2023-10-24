План по импортозамещению софта в России повысят вдвое

Действующий вариант дорожной карты развития «Нового общесистемного и прикладного программного обеспечения» утвердили в декабре 2022 года. Обновленную версию подготовили в середине октября. Специалисты предложили повысить планируемую долю российского программного обеспечения в 2023 году до 54% вместо 23%, в 2024 году - до 58% вместо 33%, в 2025 году - до 63% вместо 48%. Целевой показатель 2030 года оставят на уровне 71%.

Дорожную карту решили скорректировать с учетом актуальных показателей, объяснили изданию в Минцифры. В 2022 году уровень внедрения российского общесистемного и прикладного софта составил 50%. На российские программы вместо зарубежных перешли не только госорганы и госкомпании, но и другие организации.

Завлабораторией социально-экономических проблем регулирования ИКНД РАНХиГС Екатерина Пономарева заявила, что на переход с импортного ПО на отечественное потребуются время и деньги, в том числе господдержка. Введение санкций и уход зарубежных компаний, по ее словам, серьезно сказались на отрасли.