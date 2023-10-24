24 октября 2023, 08:16

План по импортозамещению софта в России повысят вдвое

РИА «Новости»
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Минцифры пересмотрело план внедрения отечественного общесистемного и прикладного софта на 2023 год. Целевые значения предложили повысить более чем вдвое, с 23% до 54%, сообщил РБК.

Действующий вариант дорожной карты развития «Нового общесистемного и прикладного программного обеспечения» утвердили в декабре 2022 года. Обновленную версию подготовили в середине октября. Специалисты предложили повысить планируемую долю российского программного обеспечения в 2023 году до 54% вместо 23%, в 2024 году - до 58% вместо 33%, в 2025 году - до 63% вместо 48%. Целевой показатель 2030 года оставят на уровне 71%.

Дорожную карту решили скорректировать с учетом актуальных показателей, объяснили изданию в Минцифры. В 2022 году уровень внедрения российского общесистемного и прикладного софта составил 50%. На российские программы вместо зарубежных перешли не только госорганы и госкомпании, но и другие организации.

Завлабораторией социально-экономических проблем регулирования ИКНД РАНХиГС Екатерина Пономарева заявила, что на переход с импортного ПО на отечественное потребуются время и деньги, в том числе господдержка. Введение санкций и уход зарубежных компаний, по ее словам, серьезно сказались на отрасли.

Импортозамещение
27 октября 2023, 20:18
«Грандиозная задача». Роскосмос перейдет к серийному выпуску спутников
РИА «Новости»
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«Роскосмос» должна перейти к серийному выпуску спутников. Решение обусловлено пониженными темпами производства российских космических аппаратов. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью «России 24».

Борисов подчеркнул, что конвейерное производство требует унификации технических решений. Кроме того, важно снизить номенклатуру элементов и разработать стандартный набор космических приборов.

В качестве примера глава госкорпорации привел США, производственные мощности которых позволяют выпускать ежегодно порядка трех тысяч аппаратов. В свою очередь Китай открыл шесть производств, выпускающих по 1,2 - 1,5 тысячи спутников в год. Однако на текущий момент Россия способна производить лишь 40 аппаратов за этот же период.

«Вот сравните. Неконкурентоспособны. Поэтому перед нами стоит просто грандиозная задача - перевернуть ситуацию», - заявил Борисов.

Он уточнил, что перед «Роскосмосом» стоит цель перейти к новой индустриальной модели, которая позволила бы серийно производить необходимое количество спутников.

Ранее госкорпорация приступила к разработке новой системы мониторинга Земли «Грифон». В основу ее работы войдут 136 действующих спутников.

Роскосмос Космические спутники Россия
25 октября 2023, 12:39
Москвичи смогут пользоваться умными часами без привязки к смартфону
Unsplash
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Жители Москвы смогут отправлять сообщения или звонить с умных часов, даже если смартфон оказался далеко или разрядился. Компания «МегаФон» запустила в столице технологию, благодаря которой умными часами можно пользоваться без привязки к телефону.

По итогам сентября 2023 года продажи смарт-часов в стране выросли на 18% в сравнении с январем. Самыми активными пользователями оказались москвичи. На них приходится каждая четвертая покупка этого девайса, а также 38% от всех продаж умных часов с поддержкой eSIM.

Жителям столицы больше не потребуется синхронизировать часы с телефоном через Bluetooth или подключать дополнительный номер. Гулять, плавать, заниматься спортом на свежем воздухе или отдыхать за городом теперь можно, не имея при себе смартфон - звонки и сообщения будут доступны прямо со смарт-часов. Абонент может подключить к одному номеру гаджет, поддерживающий eSIM.

«МегаФон» первым в Росси предложил связать смартфон и умные часы единым номером. Помимо Москвы, технология уже работает в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. В будущем она появится и в остальных регионах России.

Гаджеты Смартфоны
24 октября 2023, 12:03
Миллионы гаджетов остались без WhatsApp. Что не стоит делать пользователям
Unsplash
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С 24 октября WhatsApp перестал работать у миллионов пользователей из-за прекращения поддержки устройств на базе Android с устаревшей операционной системой. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с «360» призвал россиян не скачивать аналоги с сомнительных сайтов. В таком случае не исключен вариант столкновения с мошенниками, предупредил специалист.

Ранее WhatsApp поддерживал устройства на базе Android с операционной системой 4.1 и новее. Теперь приложение доступно только для ОС Android версии 5.0 и выше.

Сообщения о том, что мессенджер перестанет быть доступным на смартфонах с устаревшей ОС, появлялись еще в сентябре.

«Поддерживать версии для разных поколений смартфонов трудоемко дорого и неудобно, к сожалению. Но это течение жизни. Помните, у нас были аудиокассеты, потом появились CD-диски, никто ведь никого не спрашивал, где мне достать кассет? Это развитие», - заметил собеседник «360».

По мнению Курочкина, старая версия мессенджера еще будет работать какое-то время на смартфонах с устаревшей ОС, просто никаких обновлений пользователям предлагать уже не будут.

«Но Android - открытая площадка, так что наверняка разработают сторонние клиенты, которые будут заменять официальный WhatsApp. Но если это будет недобросовестный разработчик, он может туда засунуть всякие шпионские программы», - обратил внимание эксперт.

На фоне этого, как подчеркнул Курочкин, при появлении альтернативных клиентов мессенджера лучше выбирать версии от известного и надежного разработчика.

«И ни в коем случае не надо пытаться искать в интернете альтернативы для WhatsApp на неизвестных сайтах и там его скачивать, потому что в этом случае тоже можно нарваться на мошенников», - указал собеседник «360».

Специалист посоветовал использовать для таких целей магазин приложений Google Play или официальный российский магазин мобильных приложений для Android RuStore.

WhatsApp
23 октября 2023, 23:34
«Сбер» обновил приложение для Android
Freepik
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«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн» для Android. Теперь в «кошельке» можно будет увидеть общий баланс по нескольким картам, а на главном экране — расходы за месяц по категориям и курсы валют. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн» для Android. Теперь в «кошельке» можно будет увидеть общий баланс по нескольким картам, а на главном экране - расходы за месяц по категориям и курсы валют. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По сообщению компании, больше всего изменился раздел «кошелек». Теперь в нем можно держать более двух карт, причем приложение покажет общий баланс на них. Впрочем, в программе появилась специальная кнопка, позволяющая скрыть баланс при необходимости. Бонусы «Спасибо» также переехали внутрь «кошелька».

В новом приложении проще скопировать номер CVV - для этого нужно несколько секунд удерживать палец на карте.

На главном экране появились расходы за месяц по категориям: супермаркеты, ЖКХ, интернет, транспорт и другие. Там же можно будет установить лимит расходов. На главной странице стали отображаться курсы валют. А в шапке появился раздел «Важные события»: там будут появляться сообщения о поступлении денег, новых счетах на оплату или просрочке по кредитным платежам.

«В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частотные операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено. А все, что используется реже, мы переместили в другие разделы», - заявила директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Ксения Баринова.

В октябре с тало известно, что Сбер займется выявлением незаконных мусорных полигонов. Российский экологический оператор заключил соглашение с ООО «Сбер Бизнес Софт», в рамках которого будут созданы ИТ-решения с применением искусственного интеллекта для мониторинга несанкционированных свалок.

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