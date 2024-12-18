18 декабря 2024, 00:22

Песня Шамана напугала слушателей «Радиостанции Судного дня»

РИА «Новости»
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Хакеры взломали «Радиостанцию Судного дня» УВБ-76. Они пустили в эфир песню Шамана (Ярослава Дронова) и «Лебединое озеро», сообщил Telegram-канал Baza.

Радиолюбители сообщили в соцсетях, что вместо привычного радиолокационного жужжания и несуществующих слов в эфире коротковолновой УВБ-76 зазвучали песня «Я русский» певца Шамана, затем «Лебединое озеро» и гимн СССР. Они расценили это как сигнал о новом запуске «Орешника» , ведь по одной из версий «Радиостанция Судного дня» вошла в комплекс запуска ядерных ракет «Периметр».

По информации Baza, радиостанцию взломали. Именно хакеры пустили музыку в эфир.

Радиостанция вещает круглосуточно, но наибольшую часть времени на ней слышны лишь помехи. Именно по этой причине одним из названий УВБ-76 стало The Buzzer («Жужжалка»). Иногда в эфире звучит речь. Например, 13 декабря кто-то произнес «азбука», «нанайка», «онероруст», «бродощелк» и еще 20 слов. Точное предназначение «Радиостанции Судного дня» до сих пор неизвестно, хотя она существует с 1970-х годов.

Ядерное оружие Хакеры Технологии Shaman
17 декабря 2024, 04:45
В России хакеры распространили банковский троян через фейковые маркетплейсы
Freepik
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В преддверии Нового года мошенники начали массово распространять мобильный банковский троян Mamont, маскируя его под трекер для отслеживания посылок. Об этом «Известиям» сообщили в «Лаборатории Касперского».

Новая мошенническая схема достаточно сложная. Злоумышленники создают сайты несуществующих маркетплейсов, продающих товары по крайне выгодным ценам.

Покупателей, оформляющих заказ, заверяют, что оплатить его можно при получении. Спустя время им поступает смс об отправке оформленного заказа, для отслеживания которого необходимо скачать специальное мобильное приложение-трекер.

Ссылку присылает менеджер фейкового маркетплейса и ведет она на фишинговый ресурс.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрия Калинина, россияне под видом трекера скачивают банковский троян Mamont, благодаря которому хакеры получают доступ к смс и push-уведомлениям на зараженном устройстве, воруя деньги со счетов.

Ранее в МВД предупредили россиян о возвращении мошенников к этой схеме обмана, отметив, что она была популярна еще в 2019 году.

Мошенничество Россия Хакеры
14 декабря 2024, 09:46
Блокировку Viber сравнили с предупредительным выстрелом
Global Look Press
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Большая часть российских пользователей не столкнется с трудностями после блокировки мессенджера Viber, так как они могут перейти на другие платформы. Об этом РБК рассказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Отключение Viber затронет в первую очередь представителей старшего поколения, которые привыкли к этому сервису.

«Блокировка Viber - это предупредительный выстрел для мессенджеров», - подчеркнул он.

По словам эксперта, для предупреждения остальных платформ Роскомнадзор «выбрал середнячка». С помощью блокировки служба дала сигнал крупным игрокам, предположил Клименко. Специалист также не исключил, что в будущем в России могут заблокировать WhatsApp и Telegram.

Ранее РКН приостановил работу Viber. На такой шаг служба пошла из-за нарушения создателями платформы закона, касающегося организаторов распространения информации.

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram
11 декабря 2024, 23:11
В работе сервисов Meta зафиксировали сбои по всему миру
Freepik
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Пользователи сообщили о масштабных нарушениях в работе сервисов Meta*. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

Сбои отмечаются в работе социальных сетей Instagram* и Facebook*, а также мессенджера WhatsApp. Согласно данным сайта отслеживания нарушений в работе популярных интернет-ресурсов, проблемы начались примерно в 20:44 по московскому времени.

Жалобы на работу сервисов поступили из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Бразилии.

В начале декабря пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Viber. Пик сбоев пришелся на 09:00 по московскому времени 1 декабря.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Facebook Мессенджеры WhatsApp США Соцсети Работа Instagram
11 декабря 2024, 18:32
Путин обратил внимание на важность ИИ для создания беспилотных систем
РИА «Новости»
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Связанные с искусственным интеллектом возможности открывают для специалистов новые горизонты в создании беспилотников. Об этом во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.

Искусственный интеллект Владимир Путин Технологии

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