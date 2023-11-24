Пескова превратили в Маска на конференции по ИИ в Москве

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Технология дипфейк сделала возможным наложить чужое лицо на изображение личности, стоящей перед камерой. При этом границы между изображениями практически невидимы.

В дополнении к мужскому образу инструмент искусственного интеллекта от Сбера включил также и женский аватар. Так, посетителям мероприятия получили уникальную возможность на короткое время перевоплотиться в актрису Эмму Уотсон.

Конференция, посвященная новым горизонтам искусственного интеллекта, «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит с 22 по 24 ноября в пространстве Центра международной торговли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье внедрило 27 практик по искусственному интеллекту.