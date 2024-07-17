17 июля 2024, 05:20

Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине

Freepik
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Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине 16 июля. Об этом объявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщило издание «ФедералПресс».

«Сахалин - место создания одного из трех водородных полигонов в России. Первая капля <…> водорода появится на ваших глазах», - заявил глава региона в ходе церемонии запуска полигона.

Лимаренко добавил, что человечество идет по пути использования водорода и поздравил собравшихся с запуском крупного проекта, отметив, что регион стал местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и транспорте.

В церемонии открытия участвовали представители российского правительства и индустриальные партнеры.

По словам первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, запуск первой генерации водорода на единственном в России водородном полигоне на Сахалине позволит стране занять достойное место на международной технологической карте мира, сообщило агентство Regnum.

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил бывший полигон подготовки бойцов ЧВК «Вагнер» в Молькине Краснодарского края.

Россия Полигоны
16 июля 2024, 17:38
Роскомнадзор обратился к главе Google Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube
Unsplash
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Официальное требование к главе Google Сундару Пичаи с требованием разблокировать на YouTube более 200 каналов российских СМИ, а также политических, спортивных и музыкальных деятелей направил Роскомнадзор. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что с 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам. Основные ограничительные меры пришлись на этот год, когда прекратилась работа каналов РБК и RT, артистов Олега Газманова, Shaman, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.

«Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин», - заявили в пресс-службе.

В РКН также подчеркнули, что администрация YouTube нарушает принципы свободного распространения информации, а в своей цензуре проводит русофобскую политику.

Ранее Роскомнадзор подсчитал, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала 83 канала, принадлежащих россиянам. Это самый большой показатель с 2020 года.

Под последнюю массовую блокировку попали каналы олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного , певицы Полины Гагариной и артиста Shaman. Все они попали в последний санкционный список Евросоюза.

Google Роскомнадзор Блокировки YouTube
15 июля 2024, 20:26
В работе устройств Xiaomi в России произошел сбой
Pxhere
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В России владельцы смартфонов Xiaomi пожаловались на сбои в работе гаджетов. Об этом сообщил портал Downdetector.

Жалобы начали массово поступать около 17:00 по московскому времени. К этому времени их число превысило 100.

Больше всего сбоев зафиксировали в Москве и Московской области - 33%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на нестабильность в работе Xiaomi жаловались 12%, в Краснодарском крае - 3%.

О сбое мобильного приложения заявили 75% владельцев смартфонов, еще 25% указали на некорректную работу сайта.

В конце февраля сбой произошел в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Это связали с нестабильностью операционных систем MIUI и HyperOS, которые получили обновление системного компонента SystemUI Plugin.

Гаджеты Смартфоны Россия
12 июля 2024, 10:41
Россиян предупредили о сбоях в работе YouTube
Unsplash
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В России могут начаться сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом предупредили в пресс-службе Ростелекома.

На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google. Сейчас наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей», - рассказали в Ростелекоме.

Техника, из-за которой могут появиться проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов.

Сбои в работе YouTube и Google наблюдались в марте 2024 года. На проблемы пожаловались пользователи по всему миру.

Работа YouTube
12 июля 2024, 09:17
Россия и Белоруссия начали готовить решение об отмене роуминга
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Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Такая мера поспособствует развитию туризма и контактов между населением, уверен замминистра.

«Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве», - подчеркнул Галузин.

По его словам, в этом направлении уже проделали большую работу. В ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов, за счет чего возросло количество абонентов российских операторов связи в Белоруссии. С 1 апреля 2022 года отменили плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве.

В рамках подготовки об отмене роуминга стороны посчитают финансово-экономическую модель данных пользования тарифами.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в июне поручили профильным ведомствам отменить роуминг к декабрю 2024 года.

Белоруссия Смартфоны Россия

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