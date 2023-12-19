19 декабря 2023, 02:12

Первый смартфон на российской операционной системе представили в Москве

Фото Артема Мальцева на Unsplash
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В Москве представили российский смартфон «Р-ФОН», разработанный компаниями НТЦ ИТ РОСА и «Рутэк». Заказать новинку можно будет после Нового года. Первыми покупателями станут корпоративные заказчики, а о широких продажах гаджета объявят позже. Об этом сообщила «Российская газета».

По информации издания, новый российский смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, основной камерой на 50 мегапикселей и фронтальной на 16. Объем оперативной памяти устройства - восемь гигабайт, встроенная память - 128 гигабайт. Аккумулятор смартфона поддерживает функцию быстрой зарядки. Вес телефона будет 189 граммов, толщина - около восьми миллиметров.

Работать новый смартфон будет на операционной системе «РОСА-Мобайл», созданной на базе Linux. Пользователи смогут создавать учетную запись РОСА ID на базе любого адреса электронной почты, а также использовать магазин приложений «РОСА Маркет», облачное хранилище «РОСА Диск», «РОСА Мессенджер», и другие сервисы.

Глава НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий пояснил «РГ», что эта операционная система создавалась как защищенная среда, хотя это может быть удобно не всем пользователям.

«В связи с этим мы рассматривали два сценария использования смартфона. Когда пользователь входит в периметр своего рабочего места, то на устройстве начинают действовать рабочие политики безопасности. Когда уходит с работы - они отключаются, остаются только базовые политики», - рассказал Карпицкий.

«Р-ФОН» собирается на российском заводе, но полностью состоит из импортных комплектующих. Дальнейшая локализация устройств будет зависеть спроса на них.

В ноябре Совет Федерации начал тестировать смартфоны на российской операционной системе «Аврора».

Смартфоны Импортозамещение Москва 2023
18 декабря 2023, 19:03
Создателя ChatGPT включили в число главных ученых года
Unsplash
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Сооснователь компании OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер попал в список главных ученых уходящего года по версии журнала Nature. Редакция издания заметила, что он сыграл ключевую роль в разработке нейросетей, меняющих современное общество.

«Он обладает замечательной чертой выбирать направление и неустанно следовать ему, независимо от того, согласны с ним другие или нет», - охарактеризовал Суцкевера исследователь искусственного интеллекта Эндрю Энджи.

Суцкевер родился в 1986 году в Нижнем Новгороде в семье инженера. В 1991 году вместе с родными эмигрировал в Израиль, где учился в местном университете. В 2002 году его семья снова переехала, выбрав Канаду. Здесь Суцкевер изучал математику и компьютерные науки в Университете Торонто.

Благодаря своему научному руководителю Джеффри Хинтону увлекся машинным обучением. Будучи экспертом в области искусственного интеллекта, в 2015 году Суцкевер вместе с Илоном Маском основал OpenAI. А в мае 2023 года появился ChatGPT, давший новый виток развитию нейросетей.

Ранее «Грамота.ру» и Институт Пушкина назвали «нейросеть» словом года. Только за последний раз его искали в сети свыше четырех миллионов раз.

Ученые Нейросети ChatGPT
18 декабря 2023, 17:54
Путин заявил, что производство роботов в России пока не развито
РИА «Новости»
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Производство роботов в России пока не развито на том уровне, на котором требует экономика. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями чемпионата профессионального мастерства

«Сферы применения роботов еще не наработаны, но они есть», - пояснил глава государства.

Роботы Владимир Путин
07 декабря 2023, 14:46
Приток туристов на горные курорты России привел к росту мобильного трафика
РИА «Новости»
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Популярность горных курортов России значительно выросла среди туристов в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики оператора «МегаФон», зарегистрировавшие рост мобильного трафика на 25%. Исследование они провели на основе обезличенных данных мобильного трафика абонентов.

Самым популярным горным курортом, куда отдыхающие приезжают круглый год, стала Красная Поляна в Сочи. За 11 месяцев этого года трафик на курорте вырос на 17%, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на южный горный курорт приезжали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

На втором по популярности среди россиян месте расположился кузбасский Шерегеш, куда особенно часто приезжали жители Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Также у этого курорта зафиксировали самый большой приток гостей по сравнению с прошлым годом - общий объем затраченного мобильного трафика вырос почти на 35%.

Замкнул тройку еще один сочинский курорт Роза Хутор с ростом мобильного трафика в 13%. В основном туда ездят туристы из тех же регионов, что посещают Красную поляну. Также в первую пятерку вошли Добмай и южноуральский горнолыжный центр Банное, где пользователи выходили в Сеть на 24% и 31% чаще, чем в прошлом году.

Всего за 11 месяцев рост потребления мобильного интернета на российский горных курортах вырос на 25%. Для удобства абонентов «МегаФон» модернизировал сеть к началу зимнего сезона. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в горах курортов сочи до 157 мегабит в секунду, а в низовьях до 280 мегабит в секунду.

Кроме того, новое телеком-оборудование компания установила на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области. Также у «МегаФона» появилась самая высокостоящая базовая станция. Ее установили в урочище Джилы Су в Кабардино-Балкарии. Впервые в республике мобильный интернет появился в Долине нарзанов. Посещающим курорт туристам доступна максимальная скорость доступа в интернет в 80 мегабит в секунду.

Отдых на горных курортах пользуется популярностью у мужчин. На них приходится 60% всего мобильного трафика. По возрастной разбивке отдыхают в горах россияне в возрасте от 36 до 45 лет - это около 37% туристов.

Интернет Туризм МегаФон
05 декабря 2023, 00:36
Осторожно, нейросеть. Как персональные данные могут утечь в Сеть через чат-бота ChatGPT
Unsplash
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Международная группа ученых заявила, что популярный чат-бот ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальных данных людей или организаций. Старший аналитик направления аудитов и соответствия требованиям ИБ, УЦСБ Юлия Сонина рассказала «360», какую информацию не нужно доверять нейросетям, чтобы избежать подобных утечек.

«Однозначно стоит избегать предоставления нейросетям конфиденциальных данных - ФИО, паспортные данные, номера телефонов. Сюда же относятся и финансовые данные - номера и коды карт, данные банковских счетов или другая чувствительная информация. Также учетные данные социальных сетей и сервисов, медицинские и юридические данные», - отметила она.

По словам эксперта, при использовании нейросетей нужно руководствоваться правилами цифровой гигиены: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и не скачивать файлы сомнительного происхождения.

«Существуют специальные средства, которые позволяют защитить в том числе и биометрические данные, например, утилиты, которые используют алгоритмы для искажения голоса - это позволяет защитить Ваш голос от кражи и дальнейшего использования», - предупредила Сонина.

Аналитик отметила, что некоторые пользователи, общаясь с нейросетью, могут сами делиться личной информацией. Множество данных можно найти в открытом доступе в интернете, такие как профили социальных сетей, резюме, статьи или комментарии. При этом всегда существует риск доступа со стороны злоумышленником к этой информации.

«Утечки конфиденциальной информации могут привести к различным последствиям, причем, как для ее владельцев, так и для компании, где эта информация оказалась. Самыми распространенными негативными последствиями для пользователей являются финансовые и репутационные потери», - напомнила она С помощью украденных данных злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам или же обманным путем заставить близких переводить деньги. Взломанные аккаунты могут использовать как инструменты для дальнейшего использования фишинговых или криминальных схем, резюмировала аналитик.

Интернет Нейросети

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