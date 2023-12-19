Первый смартфон на российской операционной системе представили в Москве

По информации издания, новый российский смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, основной камерой на 50 мегапикселей и фронтальной на 16. Объем оперативной памяти устройства - восемь гигабайт, встроенная память - 128 гигабайт. Аккумулятор смартфона поддерживает функцию быстрой зарядки. Вес телефона будет 189 граммов, толщина - около восьми миллиметров.

Работать новый смартфон будет на операционной системе «РОСА-Мобайл», созданной на базе Linux. Пользователи смогут создавать учетную запись РОСА ID на базе любого адреса электронной почты, а также использовать магазин приложений «РОСА Маркет», облачное хранилище «РОСА Диск», «РОСА Мессенджер», и другие сервисы.

Глава НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий пояснил «РГ», что эта операционная система создавалась как защищенная среда, хотя это может быть удобно не всем пользователям.

«В связи с этим мы рассматривали два сценария использования смартфона. Когда пользователь входит в периметр своего рабочего места, то на устройстве начинают действовать рабочие политики безопасности. Когда уходит с работы - они отключаются, остаются только базовые политики», - рассказал Карпицкий.

«Р-ФОН» собирается на российском заводе, но полностью состоит из импортных комплектующих. Дальнейшая локализация устройств будет зависеть спроса на них.

В ноябре Совет Федерации начал тестировать смартфоны на российской операционной системе «Аврора».