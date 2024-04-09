Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили
Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» со стартовой площадки на космодроме Восточный отменили. Об этом свидетельствуют кадры трансляции Роскосмоса.
«Выдали команду отбой пуска», - сообщил комментатор на стартовой площадке.
На Восточном с 2018 года строят инфраструктуру для пусков ракет «Ангара». В конце 2023 года на космодроме прошли испытания электрозаправочного макета, который является полной копией ракеты «Ангара» с системами, которые применяют при подготовке к старту.
В будущем может появиться версия «Ангара-А5М», способная выводить больше груза на орбиту. Предположительно, «Ангара» начнет выводить модули Российской орбитальной станции, работа над которой начнется в 2027 году.