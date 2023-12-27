27 декабря 2023, 17:30

Перспективные технологии в электроэнергетике стали темой сессии Клуба экспертов Росатома

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Стратегическая сессия Клуба экспертов Росатома состоялась в павильоне «Атом» на ВДНХ. Участники встречи обсудили перспективные технологии в электроэнергетике, импортозамещение и ключевые вызовы для стабильности российской энергосистемы.

В рамках IV стратегической сессии Клуба экспертов Росатома прошел круглый стол на тему «Переменится ли ток? Что может обеспечить энергобезопасность в меняющемся мире?». Его участниками стали заместитель гендиректора, директор по энергетической политике концерна «Росэнергоатом» Константин Артемьев, заместитель гендиректора «Новавинд» Виктор Свистунов, директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ» Павел Азгальдов и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам Артемьева, атомная энергетика дает 20% в выработке электричества в России.

«Чтобы достичь этого уровня, за последние 10 лет мы ввели в строй восемь энергоблоков», - сообщил заместитель генерального директора «Росэнергоатома».

Он назвал 20% хорошей и устойчивой цифрой, на которой концерн не собирается останавливаться. «Росэнергоатом» будет работать над повышением показателя. После 2035 года госкорпорация планирует не только строить замещающие мощности, но и развивать атомную энергетику на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Артемьев.

С ним согласился Пикин, назвавший одним из ближайших вызовов для российской энергетики поддержание и замещение отечественными технологиями теплофикационных газовых и угольных энергоблоков. Большую их часть построили в предыдущие десятилетия на зарубежном оборудовании.

«С атомом проще. Это российская технология, там практически нет ничего иностранного, так что здесь все более надежно. Да и сетевой комплекс практически вышел на полное импортозамещение», - обратил внимание директор Фонда энергетического развития.

Свистунов напомнил об удачном опыте замещения иностранных технологий. По его словам, «Новавинд» сосредоточил в себе весь цикл: от производства ветрогенераторов до эксплуатации ветропарков. Компания создала завод в Волгодонске и теперь вместе с российскими поставщиками выпускает почти все вплоть до башен ветроустановок, сообщил Свистунов.

«Мы изначально шли к повышению локализации, в 2024 году Росатом начнет выпускать и лопасти для наших ветропарков», - отметил заместитель гендиректора «Новавинд».

Он уточнил, что этими работами займется композитный дивизион. Компания будет и дальше расширять производственную кооперацию с отраслевыми предприятиями госкорпорации, добавил Свистунов.

Чтобы поддерживать стабильности в энергосистеме, сфере ВИЭ-генерации необходимо развитие систем накопления энергии. Сейчас в стране нарабатывают компетенции и технологии в этой области. Например, Росатом строит две гигафабрики по производству систем накопления энергии - в Калининграде и Москве.

«Создание гигафабрик - это одно из ключевых направлений по развитию неядерного бизнеса Росатома, которое не только внесет огромный вклад в обеспечение электросетевого комплекса самыми современными системами накопления энергии, но и обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта», - отметил директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ».

Электричество Технологии ВДНХ Росатом
26 декабря 2023, 20:50
Роскосмос анонсировал дату первого запуска ракеты «Ангара-5»
Роскосмос
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Первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный запланировали на март 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Боевая ракета „Ангара-5“ вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути. Она прибудет на космодром, и мы надеемся, что в первом квартале, в марте, мы осуществим первый пуск со стартового стола», - отметил Борисов.

Глава Роскосмоса заявил, что второй этап строительства космодрома и стартовый комплекс для запуска ракеты-носителя тяжелого класса «готов практически на 100%».

Ранее Борисов заявил, что Роскосмос перейдет на серийный выпуск спутников. Конвейерное производство требует унификации технических решений. Борисов назвал это грандиозной задачей.

Ракеты Строительство Роскосмос Россия
26 декабря 2023, 11:38
Китайские бренды впервые заняли все верхние места в рейтинге продаж сети «МегаФона» и Yota
Unsplash
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Китайские бренды смартфонов по итогам 2023 года стали самыми популярными в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Верхнее место в рейтинге впервые заняла марка Realme с долей 20%, а моделью года оказался Honor X6.

Производители из Китая впервые заняли все первые строчки рейтинга продаж в натуральном выражении. На втором месте после Realme идет Honor с показателем 19,4%, а за ним следует Xiaomi (19%). На четвертой позиции также оказался китайский бренд Tecno с долей продаж 17%, далее идет Samsung (12%). Доля продаж смартфонов Apple уменьшилась до 8%.

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тысяч рублей. За ним следуют модели Realme C30s и Honor X8. В категории 20-50 тысяч рублей верхнюю строчку занял Infinix Note 30 Pro. Среди смартфонов дороже 50 тысяч лидировал Apple iPhone 13.

В 2022 году лидерство поделили Samsung (24%) и Xiaomi (24%). Бренд Realme занимал третью строчку с показателем 21%, за ним шли Tecno (11%) и Apple (10%).

Похожая ситуация сложилась и в 2021 году. Тогда Samsung оказался на первом месте с долей 39%. На второй позиции расположился Xiaomi (29%), а на третьей - Apple (12%). У китайских брендов смартфонов Realme и ZTE доля продаж тогда составила 8% и 6% соответственно.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давида Борзилова, гиганты индустрии Apple и Samsung постепенно теряют аудиторию в России.

«Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», - пояснил Борзилов.

Торговля Смартфоны Китай МегаФон
25 декабря 2023, 08:12
Холдинг KMZ начал проводить испытания первых обстановочных судов проекта 3050
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Первые два обстановочных судна проекта 3050 начали проходить испытания. Еще восемь кораблей находятся на разной стадии готовности, заявил РИА «Новости» управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

Он напомнил, что обстановочные суда используются для прокладки водных путей, определения фарватеров и контроля глубин. Всего холдинг построит в рамках проекта 13 кораблей.

«По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре - в готовности 50-60%», - указал Даниленко.

По его словам, еще три корабля начали оснащать системами. Специалисты полностью подготовили корпуса всех 13 судов, а также лебедки, якоря, рулевые механизмы и водонепроницаемые двери.

Ранее холдинг KMZ построил первый безэкипажный катер «Одуванчик». Морской дрон можно использовать как платформу для БПЛА, он развивает скорость до 80 километров в час и при этом имеет возможность перевозить на себе до 600 килограммов грузов.

Корабли Армия
22 декабря 2023, 12:48
«МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом инновационный кластер МГУ «Ломоносов»
РИА «Новости»
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Компания «МегаФон» обеспечила современной связью инновационный кластер «Ломоносов», ставший флагманским проектом новой технологической долины Московского государственного университета (ИНТЦ «Воробьевы горы»). Теперь резиденты столичного научного кластера могут пользоваться интернетом на скорости до 180 мегабит в секунду.

Оператор обеспечил качественное indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта площадью 65 тысяч квадратных метров. Специалисты компании установили оборудование, поддерживающее современный диапазон LTE-1800, который позволяет выходить в интернет на высоких скоростях.

Теперь резиденты кластера могут совершать звонки с использованием VoLTE. Это технология голосовой связи, работающая в 4G и позволяющая абоненту одновременно разговаривать и выходить в Сеть, например, чтобы скачивать файлы или переписываться в мессенджерах.

Флагманский инновационный кластер МГУ стал местом притяжения компаний, специализирующихся на передовых технологиях и разработках. Для работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, дающая непрерывный доступ к онлайн-сервисам.

«Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 мегабит в секунду позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых на этой территории организовали пространства коворкингов, дающие возможность поучаствовать в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Также в комплексе есть лабораторные помещения и выставочные пространства с конференц-залами.

МГУ МегаФон Москва 2023

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