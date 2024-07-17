Передовой БПЛА со спутниковым управлением разработали в России
В России провели эксперимент по управлению беспилотником через космический спутник, он завершился успешно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании «Гонец» (входит в «Роскосмос»).
Беспилотник нового типа совместно с «Геосканом» разработала компания «Спутниковая система „Гонец“».
«Технологию управления беспилотником через спутник впервые реализовали в России. В рамках эксперимента успешно передали данные о местоположении. После этого беспилотник получил команду о возвращении на место запуска», - сообщили в компании.
В будущем технология может оказаться востребованной для отслеживания местоположения беспилотных летательных аппаратов там, где отсутствуют другие каналы связи.
Всего экспериментальный дрон совершил шесть полетов и передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы «Гонец».
Ранее российские инженеры разработали систему защиты нефтебаз от дронов.