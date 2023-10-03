«Патриотам России» пора в отставку. Хакерский взлом устроили ради хайпа

03 октября 2023, 12:02
РИА «Новости»
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Движение «Патриоты России» обвинили в дискредитации армии. На их сайте появилась статья в поддержку избиения заключенного в чеченском СИЗО и о задачах спецназа «Ахмат» в зоне спецоперации. Как только разгорелся скандал, активисты объявили о произошедшей хакерской атаке. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил «360», что им придется ответить за диверсию.

Движение «Патриоты России» обвинили в дискредитации армии. На их сайте появилась статья в поддержку избиения заключенного в чеченском СИЗО и о задачах спецназа «Ахмат» в зоне спецоперации. Как только разгорелся скандал, активисты объявили о произошедшей хакерской атаке. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил «360» , что им придется ответить за диверсию.

Или это вы так готовитесь к президентским выборам в стране? Тоже вариант, почему бы и нет. Поиграть на разжигании межнациональной розни, используя самое откровенное вранье. Как будто бы на дворе не второй год войны с коллективным Западом, а «святые девяностые». Впрочем, может, эти товарищи по-другому в политическую борьбу не умеют.

Тогда надо научить. Или выгнать к чертям. Это было бы правильнее всего. И народу бы очень понравилось. Потому что за свои слова надо отвечать. Даже если они произнесены в бессознательном состоянии.

Далее - прямая речь.

Искусственный недоинтеллект Я вот не знаю, что там точно взломали хакеры - сайт общественного движения «Патриоты России» или же самого кавалера Ордена дружбы, выдающегося патриота Геннадия Семигина. Хакеры из ЦИПСО, вестимо. Ну, а как иначе? И ведь такая мощнейшая диверсия получилась! Не поленились придумать целую статью, вложить ее в голову маститого депутата, а уж тот, видимо в бессознательном состоянии отдал ее для публикации на сайт.

Потом подтянулись и соратники - протерли глаза и ужаснулись - точно! Сайт взломан! До этого не замечали, но тут, видимо, товарищ Семигин начал бить в набат и разбудил пламенных российских патриотов.

Но самое интересное то, что админы сайта тоже проснулись только через пару суток. Спали, а за них, видать, искусственный недоинтеллект вкалывал.

Взлом или хайп? И я вот хочу спросить - ребята «патриоты», а вы точно думаете, что все вокруг идиоты, и у вас получится вот так легко и просто отмазаться? Ведь товарищ Семигин написал гадость и эту гадость сознательно опубликовали. Не убеждайте меня в том, что это был взлом. Не поверю ни за что и никогда.

Все делалось совершенно сознательно. И тут есть только один вопрос - а с какой целью? Ради хайпа? Ну, вы его получили, по полной. И как мне кажется, все только начинается.

А может вы на самом деле так думаете? Ну, тогда в голове у вас огромного такого размера какахи, уж извините.

Информационная диверсия Вы, товарищи, совершили самую настоящую информационную диверсию. На втором году СВО. Что особенно удивительно - диверсия совершена народным избранником, который себя гордо именует «патриотом России».

Депутаты Хакеры
Россиянам объяснили, как ответный звонок на незнакомый номер лишь увеличит количество спама
23 октября 2023, 06:45
РИА «Новости»
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Количество спам-звонков россиянам увеличилось на треть. Отвечать на них или перезванивать не стоит, потому что это лишь подстегнет спамеров, заявил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера. Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», - сказал он.

Специалист предупредил, что в ноябре - незадолго до «черной пятницы» - количество спам-звонков увеличится. С начала года оно уже возросло на 30%. Андрей Бийчук посоветовал пользоваться умными определителями номера , которые покажут, какая организация звонила, даже если ее телефон не записан у абонента в смартфоне.

В настройках мобильного оператора можно настроить категории звонков, которые нужно блокировать, заявил Андрей Бийчук. Он рекомендовал отвечать на звонки с предложениями услуг, что они уже куплены.

Юрист Никита Куликов заявил, что россияне сами разрешают рекламные рассылки , оставляя свои номера при подписании договоров и заполнении анкет. По его словам, остановить назойливые звонки можно, если обратиться к сотовому оператору.

Мошенничество Смартфоны
Минцифры проработает вопросы перевода игровых серверов в Россию
21 октября 2023, 13:22
Unsplash
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Минцифры России займется проработкой вопроса локализации серверов интернет-игр. Об этом заявил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах чемпионата «Битва роботов».

Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина по переводу серверов интернет-игр в Россию. Шадаев добавил, что многие из них уже локализовали в стране.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», - отметил министр.

Ранее Путин сообщил, что серверы онлайн-игр необходимо переместить , чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе». Это заявление он сделал в ответ на слова председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева о включении игр в единый регулятор.

Таким образом государство сможет блокировать зону com и перевести ПО и серверы в зону ru. Российский лидер призвал не просто проработать это предложение, а выполнить его в ближайшее время.

Видеоигры Интернет Владимир Путин Технологии
«Несколько сценариев использования». Обновление WhatsApp поставит клиентов перед выбором
20 октября 2023, 15:39
Unsplash
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Мессенджер WhatsApp предоставит пользователям новый функционал — возможность заводить несколько аккаунтов с помощью разных сим-карт. Зачем потребовалось это обновление и в чего его риски, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «360».

Эксперт выразил надежду, что разработчики предусмотрели риски и приняли меры против кражи либо компрометации сразу двух аккаунтов. Он напомнил, что в любом случае клиентам WhatsApp придется перелогиниться или ввести какой-то дополнительный код, чтобы переключаться между учетными записями.

Ответ на запрос пользователей «Не сказать, что распространенная сильно тенденция, тем не менее запрос такой есть. Особенно сейчас, когда есть несколько сценариев использования аккаунтов», - отметил эксперт.

По его словам, разработчики WhatsApp создали новый функционал, откликаясь на пожелания пользователей. Многим людям удобнее иметь два аккаунта - например, для работы и личного общения.

Безопасность или удобство? Ульянов обратил внимание, что из-за появления двух аккаунтов может встать выбор: уделить внимание безопасности или возможности быстро переключаться между учетными записями.

WhatsApp Интернет Смартфоны Технологии
Путин провел встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель»
19 октября 2023, 19:28
unsplash.com
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Президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Речь шла о внедряемом устройстве ПД-14 и проектируемом двигателе ПД-35. На ПД-14 уже летают три самолета МС-21, доложил Иноземцев.

«Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24», - рассказал конструктор.

По его словам, теперь бюро предстоит запустить двигатели в эксплуатацию, а также устранить возникающие на начальном этапе «детские болезни». Кроме того, планируется наращивать объем производства.

В апреле 2023 года в России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри». Устройство ЕМ-01 планируется использовать как в пассажирских самолетах, так и в беспилотной технике.

Авиация Владимир Путин

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