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Движение «Патриоты России» обвинили в дискредитации армии. На их сайте появилась статья в поддержку избиения заключенного в чеченском СИЗО и о задачах спецназа «Ахмат» в зоне спецоперации. Как только разгорелся скандал, активисты объявили о произошедшей хакерской атаке. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил «360» , что им придется ответить за диверсию.

Или это вы так готовитесь к президентским выборам в стране? Тоже вариант, почему бы и нет. Поиграть на разжигании межнациональной розни, используя самое откровенное вранье. Как будто бы на дворе не второй год войны с коллективным Западом, а «святые девяностые». Впрочем, может, эти товарищи по-другому в политическую борьбу не умеют.

Тогда надо научить. Или выгнать к чертям. Это было бы правильнее всего. И народу бы очень понравилось. Потому что за свои слова надо отвечать. Даже если они произнесены в бессознательном состоянии.

Далее - прямая речь.

Искусственный недоинтеллект Я вот не знаю, что там точно взломали хакеры - сайт общественного движения «Патриоты России» или же самого кавалера Ордена дружбы, выдающегося патриота Геннадия Семигина. Хакеры из ЦИПСО, вестимо. Ну, а как иначе? И ведь такая мощнейшая диверсия получилась! Не поленились придумать целую статью, вложить ее в голову маститого депутата, а уж тот, видимо в бессознательном состоянии отдал ее для публикации на сайт.

Потом подтянулись и соратники - протерли глаза и ужаснулись - точно! Сайт взломан! До этого не замечали, но тут, видимо, товарищ Семигин начал бить в набат и разбудил пламенных российских патриотов.

Но самое интересное то, что админы сайта тоже проснулись только через пару суток. Спали, а за них, видать, искусственный недоинтеллект вкалывал.

Взлом или хайп? И я вот хочу спросить - ребята «патриоты», а вы точно думаете, что все вокруг идиоты, и у вас получится вот так легко и просто отмазаться? Ведь товарищ Семигин написал гадость и эту гадость сознательно опубликовали. Не убеждайте меня в том, что это был взлом. Не поверю ни за что и никогда.

Все делалось совершенно сознательно. И тут есть только один вопрос - а с какой целью? Ради хайпа? Ну, вы его получили, по полной. И как мне кажется, все только начинается.

А может вы на самом деле так думаете? Ну, тогда в голове у вас огромного такого размера какахи, уж извините.

Информационная диверсия Вы, товарищи, совершили самую настоящую информационную диверсию. На втором году СВО. Что особенно удивительно - диверсия совершена народным избранником, который себя гордо именует «патриотом России».