30 января 2025, 14:44

Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией

РИА «Новости»
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Искусственный интеллект опаснее ядерной энергии, его необходимо взять под контроль государства и общества для службы во благо людей. Об этом в ходе XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, атом не только стал инструментом сдерживания и оружием уничтожения, но и нашел применение в мирной жизни. Поэтому возможности искусственного интеллекта также необходимо поставить на службу человека.

«Искусственный интеллект опаснее, чем ядерная энергия, особенно если его запрограммировать на нанесение сознательного вреда человеческому общежитию, человеческой нравственности и другим ценностям», - сказал патриарх.

Кирилл подчеркнул, что важно не проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую цивилизацию и жизнь.

Ранее стало известно, что Россия поделится с Вьетнамом опытом в сфере ИИ.

Искусственный интеллект Патриарх Кирилл
29 января 2025, 20:22
Дуров нашел причину отставания США от Китая в области ИИ
РИА «Новости»
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Система среднего образования в Китае значительно превзошла западную. Поэтому местные школьники победили на международных олимпиадах по математике и программированию, а стартап DeepSeek быстро достиг успеха. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Когда дело доходит до подготовки выдающихся учеников в математике и естествознании, система среднего образования Китая превосходит западную. Она поощряет жесткую конкуренцию среди учеников - принцип, заимствованный у высокоэффективной советской модели», - отметил он.

Успех китайского стартапа DeepSeek удивил общественность, но, по словам Дурова, он обязан эффективной системе образования. Китай догнал США в области искусственного интеллекта , а школьники из этой страны давно превзошли конкурентов на международных олимпиадах по математике и программированию.

Бизнесмен заявил, что для мотивации учиться важна конкуренция, и предупредил, что без проведения радикальной реформы американского образования доминирование КНР в области технологий неизбежно.

Китайский чат-бот DeepSeek оказался производительней и дешевле американского ChatGPT, а в России стал самым популярным приложением в магазине App Store. Из-за стартапа богатейшие люди мира потеряли 108 миллиардов долларов.

Искусственный интеллект Китай Павел Дуров Образование
29 января 2025, 11:29
Мобильный интернет ускорили в самом маленьком городе Подмосковья
Медиасток.рф
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Жители небольшого старинного города Верея на юго-западе Подмосковья олучили возможность пользоваться мобильным интернетом на  скорости не менее 50 Мбит/с.

Специалисты МегаФона расширили покрытие сети и увеличили мощность, модернизировав базовые станции. Этого удалось достичь за счет использования широкого частотного спектра 4G: его низкие диапазоны позволяют сигналу распространяться по большей территории города и проникать в строения с плотными стенами, а более высокие - комфортно пользоваться мобильным интернетом даже при большом скоплении людей. Кроме того, новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 2×2 и способны принимать и передавать одновременно несколько потоков данных.

«Теперь наш высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям делиться своими впечатлениями от этого живописного городка в соцсетях и оставаться на связи во время путешествий и паломничеств», - отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

История Вереи насчитывает более 650 лет. В город приезжает множество паломников, поэтому пик расходования трафика в 2024 году пришелся на пасхальные дни.

Оператор продолжает модернизировать базовые станции и строить новые во всей Московской области. В прошлом году более 700 тысяч жителей Подмосковья за пределами ЦКАД получили доступ к высоким скоростям.

Интернет МегаФон Технологии
28 января 2025, 20:54
Путину в Тольятти показали модифицированный коптер для сельского хозяйства
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Во время визита в Тольятти президент России Владимир Путин посетил научно-производственный центр «Самара» и осмотрел модификацию дрона С-80. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства побывал на инфраструктурной площадке для резидентов-инноваторов. Гендиректор компании «Транспорт будущего», соучредителя «Самары», Юрий Козаренко рассказал Путину об этапах разработки, сборки и испытаний БПЛА.

Президент осмотрел первый массовый дрон, который в сентябре 2024 года получил сертификат беспилотных авиационных систем. Модификация коптера С-80 с вертикальным взлетом и посадкой предназначена для использования в сельском хозяйстве и логистике благодаря возможности доставлять грузы весом до 20 килограммов.

Во время поездки в Самарскую область Путин посетил также завод «АвтоВАЗ». Он пообщался с сотрудниками, поручил обеспечить участников СВО работой и пересадить чиновников на отечественные машины.

Беспилотники Сельское хозяйство Владимир Путин Импортозамещение Технологии
28 января 2025, 20:00
Чат-бот DeepSeek стал самым популярным приложением в App Store в России
Global Look Press
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Разработанный в Китае чат-бот с технологиями искусственного интеллекта DeepSeek стал самым популярным приложением в магазине App Store в России. Об этом сообщил РБК.

В магазине приложений Google Play, наиболее востребованном в России и мире, позиции DeepSeek продолжают стремительно повышаться. За сутки нейросеть переместилась со 115 места в топ-20. По сравнению с предыдущей неделей, число скачиваний приложения в стране увеличилось втрое.

На фоне успеха китайского чат-бота американский ChatGPT стал терять былые позиции. В рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений в США DeepSeek обошел западного конкурента.

В России китайское приложение также стало значительно популярнее ChatGPT. В нашей стране DeepSeek работает без ограничений, а пользоваться полноценной версией ChatGPT можно только через VPN.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал о преимуществах DeepSeek. У китайских разработчиков был принципиальной другой подход к технологии, нежели у американцев.

Россия Китай Нейросети Технологии ChatGPT

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