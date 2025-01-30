Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией

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По его словам, атом не только стал инструментом сдерживания и оружием уничтожения, но и нашел применение в мирной жизни. Поэтому возможности искусственного интеллекта также необходимо поставить на службу человека.

«Искусственный интеллект опаснее, чем ядерная энергия, особенно если его запрограммировать на нанесение сознательного вреда человеческому общежитию, человеческой нравственности и другим ценностям», - сказал патриарх.

Кирилл подчеркнул, что важно не проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую цивилизацию и жизнь.

Ранее стало известно, что Россия поделится с Вьетнамом опытом в сфере ИИ.