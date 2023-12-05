05 декабря 2023, 00:36

Осторожно, нейросеть. Как персональные данные могут утечь в Сеть через чат-бота ChatGPT

Unsplash
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Международная группа ученых заявила, что популярный чат-бот ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальных данных людей или организаций. Старший аналитик направления аудитов и соответствия требованиям ИБ, УЦСБ Юлия Сонина рассказала «360», какую информацию не нужно доверять нейросетям, чтобы избежать подобных утечек.

«Однозначно стоит избегать предоставления нейросетям конфиденциальных данных - ФИО, паспортные данные, номера телефонов. Сюда же относятся и финансовые данные - номера и коды карт, данные банковских счетов или другая чувствительная информация. Также учетные данные социальных сетей и сервисов, медицинские и юридические данные», - отметила она.

По словам эксперта, при использовании нейросетей нужно руководствоваться правилами цифровой гигиены: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и не скачивать файлы сомнительного происхождения.

«Существуют специальные средства, которые позволяют защитить в том числе и биометрические данные, например, утилиты, которые используют алгоритмы для искажения голоса - это позволяет защитить Ваш голос от кражи и дальнейшего использования», - предупредила Сонина.

Аналитик отметила, что некоторые пользователи, общаясь с нейросетью, могут сами делиться личной информацией. Множество данных можно найти в открытом доступе в интернете, такие как профили социальных сетей, резюме, статьи или комментарии. При этом всегда существует риск доступа со стороны злоумышленником к этой информации.

«Утечки конфиденциальной информации могут привести к различным последствиям, причем, как для ее владельцев, так и для компании, где эта информация оказалась. Самыми распространенными негативными последствиями для пользователей являются финансовые и репутационные потери», - напомнила она С помощью украденных данных злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам или же обманным путем заставить близких переводить деньги. Взломанные аккаунты могут использовать как инструменты для дальнейшего использования фишинговых или криминальных схем, резюмировала аналитик.

Интернет Нейросети
04 декабря 2023, 13:49
Telegram, Pinterest, Twitch и TikTok оштрафовали из-за неисполнение закона о самоконтроле
Global Look Press
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В России шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации своего контента. Самые крупные штрафы — по 900 тысяч рублей — назначили Google, Telegram, Twitch и Pinterest, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В России шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации своего контента. Самые крупные штрафы - по 900 тысяч рублей - назначили Google, Telegram, Twitch и Pinterest, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Иностранные социальные сети не проводят добросовестную модерацию собственных площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования», - объяснили в ведомстве.

Роскомнадзор составил 14 протоколов об административных правонарушениях. На 900 тысяч рублей оштрафовали владельцев Google, Telegram, Twitch и Pinterest, на 800 тысяч - Likee, на 750 тысяч рублей - TikTok. Суд рассмотрит еще восемь протоколов.

Законом о самоконтроле назвали статью 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая вступила в силу в феврале 2021 года. С сентября 2023 года нарушителей разрешили привлекать к административной ответственности.

В ноябре Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на четыре миллиона рублей.

«Известия» сообщили, что владельца мессенджера наказали за неудаление фейков о российской армии.

Штрафы Google Роскомнадзор Соцсети Telegram TikTok Twitch
02 декабря 2023, 03:16
Эксперт по кибербезопасности предостерег от зарядки телефона в чужом автомобиле
Freepik
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Данные со смартфона можно украсть через кабель автомобильной зарядки. О рисках агентству «Прайм» рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Опасность представляет зарядка телефона в чужом автомобиле. Киберпреступники внедряют в разъем автомобиля микросхемы, содержащие код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. В сам USB-кабель тоже можно интегрировать такую схему.

«Рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета „no data cable“, в котором отсутствует возможность передачи данных», - посоветовал Шутов.

Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора.

Мошенничество Смартфоны Утечки данных
30 ноября 2023, 21:09
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Unsplash
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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания неполадок Downdetector.

О сбоях в работе мессенджера сообщили пользователи сервиса. Более 63% пожаловались на проблемы соединения, 25% наблюдали сбои в работе приложения, у 13% юзеров не получилось отправить сообщение.

Сервис зарегистрировал более 8,7 тысячи жалоб на работу Telegram в России, на Украине и в Белоруссии. Больше всего жалоб пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Киева, Минска, Новосибирска и Казани. Также проблемы наблюдались у пользователей из Севастополя.

Сбой в работе мессенджера наблюдали 24 ноября.

Нарушения зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Telegram
30 ноября 2023, 01:42
Приложения двух российских банков удалили из Google Play
Freepik
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Мобильные приложения двух российских банков «Почта банка» и «Русский стандарт» убрали из Google Play после попадания регуляторов под санкции со стороны США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также приложение «Почта банка» теперь нельзя скачать в App Store, однако на момент написания этой новости утилита «Русский стандарт» еще доступна на этой платформе. В Google Play пока не исчезло и приложение «Русский стандарт страхование».

Под американские ограничения также попали Всероссийский банк развития регионов («ВБРР»), Абсолют банк и «Хоум банк». Их приложения тоже исчезли из App Store и Google Play.

В августе произошла похожая история с Тинькофф Банком. Мобильное приложение регулятора удалили из Google Play после введения санкций США. Ранее установленная на смартфон с операционной системой Android программа продолжила работать без ограничений.

Ранее из Google Play удалили приложение «Авито». Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит на электронной платформе.

Банки Санкции

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