Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

У истоков ChatGPT стоял Илон Маск Он напомнил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал искусственный интеллект от Apple, получивший название Apple Intelligence. По мнению Зыкова, у американского предпринимателя для этого было несколько причин.

«Наверное, потому что искусственный интеллект продолжит обучение на данных, которые будут в телефоне: будет слушать записи разговоров, читать переписку, смотреть, какие сайты посещаются и так далее. Возможно, это одна из историй сбора дополнительной информации о людях», - предположил он.

Эксперт также предположил, что Илон Маск, стоявший у истоков создания программы, многое знает о ChatGPT.

«Возможно, он знает чуть больше о том, как он работает и какие выдает ответы. Возможно, он этим ответам не доверяет и поэтому боится, что они могут навредить», - добавил аналитик.

Голосовой помощник - не ровня ChatGPT Зыков также сообщил, что Siri имеет кардинальные отличия от ChatGPT. В отличие от ИИ, голосовой помощник не может проводить анализ и собирать информацию с разных источников «Siri очень глупенькая, она снабжена небольшим количеством информации и чаще всего она за ответами будет идти в интернет. То есть это не в нее интегрировали, это она ведет так же, как пользователь, моментально ища информацию», - указал специалист.

Он рассказал, что Apple могут в будущем не только снабдить смартфоны ИИ, но и войти в игровую индустрию.

«Они активно занимаются геймингом. Ходят слухи, что Apple может зайти на игровой рынок со своей портативной игровой консолью. Это очень интересно, и мы видим, что компания Apple придала этому отдельное значение», - заключил эксперт.

Ранее Илон Маск назвал технологию ИИ от Apple жуткой шпионской программой. Бизнесмен подтвердил, что запретит использовать такие устройства в своей компании.