Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации Путина

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На соответствующий вопрос журналистов о том, будет ли машина присутствовать на мероприятии, министр ответил утвердительно.

«Конечно», - сказал Мантуров.

В 2023 году министр сообщал, что производство рестайлинговой версии Aurus Senat наметили на май 2024-го на заводе в Елабуге.

Aurus представляет собой первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Проект получил кодовое название «Кортеж».

Отечественная площадка по сборке Aurus приступила к работе в Абу-Даби в ноябре 2023 года. После расширения производства и выхода на рынок Ближнего Востока салон по продаже российских машин появится в Саудовской Аравии.

Рестайлинговую версию люксового автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента России. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова привело РИА «Новости».