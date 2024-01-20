Новый тип двигателя разработали в России
Учащийся Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, у которого нет аналогов в мире. Об этом сообщила Lenta.ru.
Автором разработки стал молодой ученый Марат Климов. В вузе отметили, что созданный им двигатель можно назвать революционным. Его полезность и износостойкость значительно выше, чем у аналогов, благодаря меньшему количеству деталей и требуемой для их работы смазки.
«В двигателе полностью отсутствует газораспределительный механизм. Вынесена за пределы рабочей области камера сгорания, что позволяет достичь детонации, а не горения, которое происходит медленнее и с меньшим выделением энергии», - подчеркнули в университете.
В вузе подчеркнули также, что конструктивное решение студента помогло кратно увеличить давление в двигателе - до 300 атмосфер на выходе.
«Создаваемые силовые установки для генераторов отличаются более высокой степенью автономности, экономичности и при этом - меньшей массой», - сказали в РТУ МИРЭА, назвав сочетание параметров беспрецедентным.
Все комплектующие двигателя отечественные. А изобретением студента уже заинтересовались крупные российские компании, работающие в различных сферах.
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж заметил, что изобретение Климова не просто гордость вуза, но и серьезный прорыв, благодаря которому станут возможны качественные изменения во многих отраслях отечественной промышленности.
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