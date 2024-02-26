Новые возможности появились в сервисах VK благодаря нейросетям

Главные задачи новых функций - помогать пользователям с рутиной, генерировать креативные идеи и упрощать работу с большими письмами. В «Почте Mail.ru» ИИ кратко перескажет входящее письмо и выделит основные мысли. Это поможет сэкономить время на прочтении длинных сообщений.

В «Облаке Mail.ru» и «Заметках Mail.ru» нейросеть поможет создать текст на любую тему, сгенерировать идеи и написать пост для соцсетей. В «Календаре» с помощью искусственного интеллекта можно придумать креативное поздравление с днем рождения для коллег или близких.

Попробовать бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью можно с почтового ящика. После авторизации пользователь получит письмо с инструкцией.

Ранее VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital. Обучение открыли по 14 востребованным направлениям.