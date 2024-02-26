26 февраля 2024, 18:58

Новые возможности появились в сервисах VK благодаря нейросетям

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Новые возможности, использующие искусственный интеллект, появились в сервисах «Почта», «Облако», «Заметки» и «Календарь» Mail.ru. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Главные задачи новых функций - помогать пользователям с рутиной, генерировать креативные идеи и упрощать работу с большими письмами. В «Почте Mail.ru» ИИ кратко перескажет входящее письмо и выделит основные мысли. Это поможет сэкономить время на прочтении длинных сообщений.

В «Облаке Mail.ru» и «Заметках Mail.ru» нейросеть поможет создать текст на любую тему, сгенерировать идеи и написать пост для соцсетей. В «Календаре» с помощью искусственного интеллекта можно придумать креативное поздравление с днем рождения для коллег или близких.

Попробовать бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью можно с почтового ящика. После авторизации пользователь получит письмо с инструкцией.

Ранее VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital. Обучение открыли по 14 востребованным направлениям.

ВКонтакте Искусственный интеллект Соцсети Технологии
26 февраля 2024, 14:56
Суперкомпьютер для прогнозирования кризисов запустили в Новосибирске
Freepik
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Суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий и кризисов открыли в Новосибирской области. Вычислительная система «Сергей Годунов» получила название в память об известном советском и российском математике с мировым именем. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Изобретение в ИМ СО РАН начало работать в ноября 2023 года, а 26 февраля прошло официальное открытие и присвоение имени для него. Дату выбрали в честь открытия международной конференции «Динамика в Сибири».

В мероприятии приняли участие академик-секретарь отделения математических наук РАН Валерий Козлов и замгубернатора Новосибирской области по науке Ирина Мануйлова.

По ее словам, «Сергей Годунов» - важный инструмент для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы.

«В этом году на средства гранта национального проекта „Наука и университеты“, инициированного Президентом Российской Федерации, будет проведена плановая модернизация, в результате которой пиковая производительность этой вычислительной системы вырастет», - отметила Мануйлова.

Благодаря разработке ученые теперь в состоянии решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем.

Ранее предназначение косметического буксира «Зевс» объяснили в РАН на фоне американской паники.

Исследования Ученые Сибирь Наука
26 февраля 2024, 05:37
Комплексную систему защиты объектов от беспилотников «Ступор» создали в России
РИА «Новости»
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В России создали комплексную защиту объектов от беспилотников. Она способна выявлять и подавлять БПЛА сразу несколькими способами, рассказал РИА «Новости» директор по развитию компании-разработчика системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

«Была разработана единая система „Ступор“ на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия - аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат», - рассказал директор.

Разработчики объединили в единую систему устройства, работающие на разных принципах, это позволило сделать систему большей надежности и с меньшим количеством ложных срабатываний. В программе заложен искусственный интеллект, благодаря чему «Ступор» работает без оператора. Отчеты загружаются на телефон, сообщил Кустарев.

В зоне СВО Россия эффективно решила проблему с украинскими дронами. Российские войска уничтожили операторов дронов, лишив ВСУ беспилотной авиации.

Беспилотники Искусственный интеллект Россия
21 февраля 2024, 15:50
Ежемесячная аудитория RuStore достигла показателя в 29 млн пользователей
РИА «Новости»
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Российский сетевой магазин приложений для смартфонов RuStore вошел в число мировых лидеров. Его ежемесячная аудитория составляет 29 миллионов пользователей. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Всего за полтора года аудитория российского магазина приложений составила почти треть Рунета. Во всем мире опередить RuStore смог только Google Play.

По словам операционного директора российского магазина приложений Ильи Сверчкова, отечественному маркетплейсу удалось обеспечить всю необходимую инфраструктуру, в том числе монетизацию и вовлечение иностранных разработчиков.

«Пользователям RuStore доступно более 35 тысяч разных сервисов и игр, треть из которых - от иностранных разработчиков», - отметил он.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал RuStore приоритетным магазинным приложением на Android, с которым другим отечественным платформам сложно конкурировать. Эксперт также добавил, что создавать альтернативные маркетплейсы для систем IOS нет смысла.

Google ВКонтакте Интернет Смартфоны Магазины Технологии
20 февраля 2024, 19:45
Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе
Unsplash
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Российская сторона всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Позиция России ясна и понятна, подчеркнул глава государства.

«Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах по поводу размещения ядерного оружия в космосе», - добавил Путин.

Глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер заявил, что совет национальной безопасности страны подготовит план на вероятную угрозу России из космоса. Он призвал администрацию Белого дома предоставить общественности все данные разведки.

Американские журналисты привели слова из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена на Мюнхенской конференции, когда он призвал КНР отговорить Путина от якобы планов по размещению атомной бомбы в космосе. Блинкена остро беспокоит сложившаяся ситуация.

Ядерное оружие США Россия Оружие Владимир Путин Космос

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