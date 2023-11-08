08 ноября 2023, 06:46

Новые разведывательно-ударные дроны концерна «Калашников» отправили в зону СВО

РИА «Новости»
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Прежде чем запустить серийное производство новых разведывательно-ударных дронов, концерн «Калашников» отправил их на апробацию в зону проведения спецоперации. Разработчики учтут замечания и в случае необходимости усовершенствуют конструкцию, сообщили РИА «Новости» в Ростехе.

Представитель госкорпорации сообщил, что дроны уже отправили в вооруженные силы. Военные проведут их испытания на местах, а потом запустят серийное производство.

«По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», - сказал он.

Концерн «Калашников» представил собственный дрон на выставке «Интерполитех». Его снабдили системой лазерного сканирования местности, возможностью преодолевать большие расстояния на высоте до пяти километров.

Военные применили в зоне СВО отечественные беспилотники «Ланцет» и «Орлан». В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали эти ударные и разведывательные дроны серьезной угрозой для армии.

Беспилотники Ростех Импортозамещение
07 ноября 2023, 13:53
Решению WhatsApp удалять аккаунты из России нашли объяснение
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Решение руководства мессенджера WhatsApp удалять неиспользуемые аккаунты из России является стандартой практикой крупных технологических компаний. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее стало известно, что WhatsApp начнет удалять неиспользуемые более 120 дней аккаунты, зарегистрированные в России.

«Когда человек уезжает, всегда берет с собой телефон, когда у него месенджеры. А хранить данные людей, которые все бросили, поменяли телефон, просто невозможно. Поэтому так происходит. Даже электронную почту иногда удаляют в таких случаях», - сказал Курочкин.

Он напомнил, что операторы мобильной связи также придерживаются подобного подхода.

«Даже при покупке сим-карты, если с нее не звонили и не отправляли СМС-сообщения, мобильный оператор отключит номер - это нормальная практика. Конечно, срок маленький, можно предоставить полгода, но там, видимо, слишком большой объем данных. За это им приходится платить, за сервера, электричество и так далее», - добавил IT-специалист.

С 24 октября WhatsApp прекратил поддержку мессенджера на устройствах с операционной системой Android версии ниже 5.0.

WhatsApp Россия
07 ноября 2023, 05:53
Россиянам рассказали, что в смартфоне лучше сразу отключить
Unsplash
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Отключение некоторых функций в смартфоне может помочь не только сэкономить заряд батареи, но и защитить личные данные. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, в первую очередь стоит отключить всплывающие уведомления от приложений, так как они ускоряют расход заряда. Сообщения можно оставить только в тех программах, которые действительно важны. В качестве примера эксперт привел приложения банков и мессенджеры. Еще он посоветовал отключить для большинства программ работу в фоновом режиме.

«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», - отметил Закарян.

Также стоит отключить геолокацию, оставив ее только там, где она необходима, например, в приложениях такси.

Смартфоны
06 ноября 2023, 19:32
Матвиенко призвала регулировать ИИ с помощью общечеловеческих правил
РИА «Новости»
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Искусственный интеллект (ИИ) требует регулирования по общечеловеческим правилам, поэтому всем странам нужно подписать соответствующее соглашение. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявил на форуме «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия».

«Не так, чтобы три или четыре страны подписали какое-то соглашение по искусственному интеллекту. Это должны быть общечеловеческие правила, которым должны следовать все страны. Будет ли это на площадке в ООН или в другом формате, но мы к этому придем», - сказала она.

По словам Матвиенко, при использовании ИИ нужна грань, дальше которой заступать нельзя.

«Такой гранью в искусственном интеллекте является то, что цели развития, цели полагания обязательно должен разрабатывать человек, а не искусственный интеллект», - пояснила спикер Совфеда.

Она также подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта является научным прогрессом, который нельзя остановить.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке разработок в области искусственного интеллекта. Компании получат 1,2 миллиарда рублей.

Искусственный интеллект Валентина Матвиенко Выставка-форум «Россия»
06 ноября 2023, 03:40
Россиянам рассказали, о чем не стоит разговаривать рядом с умной техникой
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Наличие умной техники несет определенные риски. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт отметил, что умные гаджеты восприимчивы к уловкам. Далеко не все производители заботятся о конфиденциальности, а разница между частной информацией и публичной пока прописана нечетко. Мясоедов рекомендовал не обсуждать личные или бизнес-темы вблизи электронных помощников.

«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», - добавил эксперт.

Попавшие в умное устройство личные данные могут стать добычей мошенников, которые используют их для атаки на смартфоны.

Ранее москвичка потеряла более 19 миллионов рублей , поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками банка и уведомили 66-летнюю пенсионерку о попытках взять кредит на ее имя.

Гаджеты Технология Умный дом

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