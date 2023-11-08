Новые разведывательно-ударные дроны концерна «Калашников» отправили в зону СВО
Прежде чем запустить серийное производство новых разведывательно-ударных дронов, концерн «Калашников» отправил их на апробацию в зону проведения спецоперации. Разработчики учтут замечания и в случае необходимости усовершенствуют конструкцию, сообщили РИА «Новости» в Ростехе.
Представитель госкорпорации сообщил, что дроны уже отправили в вооруженные силы. Военные проведут их испытания на местах, а потом запустят серийное производство.
«По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», - сказал он.
Концерн «Калашников» представил собственный дрон на выставке «Интерполитех». Его снабдили системой лазерного сканирования местности, возможностью преодолевать большие расстояния на высоте до пяти километров.
Военные применили в зоне СВО отечественные беспилотники «Ланцет» и «Орлан». В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали эти ударные и разведывательные дроны серьезной угрозой для армии.