Новые разведывательно-ударные дроны концерна «Калашников» отправили в зону СВО

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Представитель госкорпорации сообщил, что дроны уже отправили в вооруженные силы. Военные проведут их испытания на местах, а потом запустят серийное производство.

«По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», - сказал он.

Концерн «Калашников» представил собственный дрон на выставке «Интерполитех». Его снабдили системой лазерного сканирования местности, возможностью преодолевать большие расстояния на высоте до пяти километров.

Военные применили в зоне СВО отечественные беспилотники «Ланцет» и «Орлан». В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали эти ударные и разведывательные дроны серьезной угрозой для армии.