Новую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний установят до 2030 года

В Московской области искусственный интеллект задействовали в сфере ЖКХ. Система следила за чистотой на улицах, отправляла заявки в управляющие компании и контролировала их исполнение, рассказала 360.ru министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник на полях ПМЭФ-2024.

По ее информации, ИИ внедрили более чем в 30 проектов по восьми основным направлениям работы, в том числе в транспорт, городскую среду и госуправление. Куртяник заявила, что до старта проекта «Чистая территория» мониторингом хозяйства занимались 350 сотрудников.

Куртяник уточнила, что ИИ оценивал качество вывоза мусора , состояние контейнерных площадок, распознавал граффити и неисправность фонарей. На этом не остановились и обучили ИИ самостоятельно определять ответственную за территорию управляющую компанию, чтобы передать задачу конкретному исполнителю. По истечении срока камера делала новый снимок и, если все хорошо, закрывала заявку.

Российское ПО «Эти технологии показывают свою эффективность на деле - жалоб становится меньше. Сейчас из всего объема камер мы используем в хозяйственной повестке пять тысяч, а до конца года этот объем вырастет до 60 тысяч», - сказала собеседница 360.ru.

В общей сложности в Подмосковье установили 130 тысяч камер, сообщила министр. Куртяник заявила, что направления их использования продолжат расширять. Камеры с ИИ подключили к проверкам школьного питания на соответствие закупкам, контролю за очередями на остановках общественного транспорта, обеспечению безопасности и оформлению документов в строительстве.

Использование современных технологий существенно упростило и ускорило работу, заявила Куртяник. По ее словам, часть рутинных обязанностей передали нейросетям.

«Человеку надо было ежедневно проверять две тысячи фото, это сложно, а ИИ позволяет проверить все и дать только узкие места и контролировать, где есть проблема, а не анализировать все», - объяснила министр.

Перспективы развития Куртяник заявила, что Подмосковье активно сотрудничало с Ленобластью по внедрению ИИ в хозяйственный сектор. Она напомнила, что система «Безопасный регион» есть почти у всех субъектов. В перспективе - запуск федеральных проектов.

«Есть вопрос, который хочется решить на федеральном уровне - речь о создании единой системы разметки. Разметка это как раз те дефекты, которые выявил ИИ, и окрашенные в определенный цвет, потом они попадают в систему», - сказала собеседница 360.ru.

Использование ИИ обсудили на ПМЭФ-2024. Руководитель проектов «Студии Артемия Лебедева» Никита Деменков назвал его полезным инструментом для решения определенных задач.