24 ноября 2023, 15:42

Новую редакцию развития искусственного интеллекта скоро утвердят в России

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин объявил, что скоро утвердит новую редакцию развития искусственного интеллекта в стране. По оценке главы государства, вместе с внедрением ИИ человечество начинает новую главу своего существования. На сегодняшний день это очевидно, указал он.

Искусственный интеллект Россия Владимир Путин
24 ноября 2023, 20:42
Путин оценил выводы нейросети о высадке американцев на Луну
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Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ,  сообщило РИА «Новости».

В ходе осмотра выставки Путина ознакомили с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фотографий и видео. Руководитель направления по исследованию данных банка Николай Герасименко поделился опытом работы с нейросетью от компании Google. Исследователи предложили провести анализ фото лунной миссии США.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», - объяснил Герасименко.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что такими выводами поделилась американская, а не российская нейросеть, опираясь на множество параметров.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков испытал возможности технологии дипфейк, которую разработал Сбербанк. Он примерил на себя образ Илона Маска.

Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ, сообщило РИА «Новости ».

США Луна Владимир Путин Нейросети
24 ноября 2023, 18:32
Пескова превратили в Маска на конференции по ИИ в Москве
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков испытал возможности технологии дипфейк, разработанной Сбербанком. Он смог примерить на себя образ Илона Маска на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости».


Технология дипфейк сделала возможным наложить чужое лицо на изображение личности, стоящей перед камерой. При этом границы между изображениями практически невидимы.

В дополнении к мужскому образу инструмент искусственного интеллекта от Сбера включил также и женский аватар. Так, посетителям мероприятия получили уникальную возможность на короткое время перевоплотиться в актрису Эмму Уотсон.

Конференция, посвященная новым горизонтам искусственного интеллекта, «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит с 22 по 24 ноября в пространстве Центра международной торговли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье внедрило 27 практик по искусственному интеллекту.

Дмитрий Песков Искусственный интеллект Илон Маск Технологии Москва 2023
24 ноября 2023, 18:15
Внедрение ИИ стало новой главой в истории человечества
Pxhere
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Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни, что говорит о новой главе существования человечества. На это указал президент России Владимир Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования», - подчеркнул глава государства, назвав такие вещи очевидными.

Среди наиболее актуальных Путин выделил развитие так называемых языковых моделей и генеративного ИИ. Такие системы, обратил он внимание, позволяют создавать как образы, так и тексты.

«[Эти] направления обозначались буквально несколько лет назад, но всего за год с нашей прошлой встречи стали доминировать и раскрываться», - сказал президент.

Он напомнил, что в ученой среде уже назвали происходящие процессы революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

«Я уже сказал, что это вообще новая страница в развитии человечества», - заключил Владимир Путин.

Запрет на развитие искусственного интеллекта он счел невозможным.

Искусственный интеллект Владимир Путин Нейросети
24 ноября 2023, 17:37
«Копаешь сам себе». Путин пошутил над главой Сбербанка Грефом
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» пошутил про возможное увольнение Германа Грефа с поста главы Сбербанка. Причиной этого он обозначил стремительное развитие ИИ.

«Ваша работа не приведет к увольнению Германа Оскаровича? Копаешь сам себе», - шутливо сказал президент, обращаясь к Грефу.

Путина познакомили с достижениями ИИ в области генерации музыки и текста. Он послушал две композиции, после чего верно угадал, которую написал человек, а которую - нейросеть.

С 22 по 24 ноября в Москве проходит конференция AI Journey, которая посвятили передовым технологиям в искусственном интеллекте, их роли в развитии общества, бизнеса, научных открытиях и популяризации среди молодежи.

Ранее Путин поручил отечественным вузам расширить программу подготовку специалистов в сфере развития ИИ.

Искусственный интеллект Сбербанк Владимир Путин

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