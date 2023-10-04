Нидерландская компания представила высокоскоростную частную подлодку

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Создатели назвали свою субмарину самым быстрым частным подводным судном. Менеджер по маркетингу U-Boat Worx Рой Хейдра отметил, что скорость Super Sub составляет 10 узлов и превышает скорость дельфина-афалины.

Длина подлодки составляет 6,5 метра, кабина вмещает трех человек включая пилота. Аппарат оснастили двигателями мощностью 100 киловатт.

Субмарина может погружаться на глубину не более 300 метров, а также совершать резкие повороты и подъемы из воды под углом до 45 градусов. По словам разработчиков, бортового аккумулятора хватает на восемь часов, а система жизнеобеспечения может функционировать не менее 96 часов.

Разработка Super Sub шла около двух лет. Пока нидерландская компания построила подлодку в единственном экземпляре. Стоимость субмарины - 5,4 миллиона долларов, сообщил RT.

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