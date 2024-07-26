26 июля 2024, 14:12

«Ничего вразрез законам». Россиян успокоили после угрозы блокировки YouTube

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости работы YouTube до 70% к концу следующей недели. С чем такие меры связаны и что будут означать для обычных пользователей, рассказал 360.ru IT-юрист Алексей Шаталов.

По его словам, замедление YouTube на 70% будет означать реальные проблемы с просмотром для пользователей. При этом Шаталов заявил, что у властей нет самоцели заблокировать YouTube.

«Эти действия являются <…> крайней мерой, на которую российские власти вынуждены идти», - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что еще до спецоперации видеохостинг не исполнял решений российских судов. Кроме того, подобные меры принимали не только в России.

«В этом году летом ЮАР арестовала активы YouTube у себя в стране из-за блокировки там православного канала», - рассказал он.

Шаталов подчеркнул, что дела государственной важности находятся в приоритете перед удобством пользователей. При этом видео продолжат оставаться в доступе. Эксперт рассказал, почему Роскомнадзор до сих пор официально не опубликовал решение по YouTube.

«Власти Российской Федерации никогда не делают ничего полностью идущего вразрез законам», - подчеркнул он.

По мнению Шаталова, сейчас вырабатывают правовой механизм замедления работы видеохостинга. Кроме того, он заявил, что замедлять работу YouTube на мобильных телефонах в ближайшее время не будут.

«Мобильные сети работают несколько по иным алгоритмам, на которые технических способов воздействовать сейчас просто нет», - объяснил юрист.

Он назвал шаг с замедлением экспериментальным.

«Мне кажется, это средство какой-то борьбы с некоей западной пропагандой недружественных стран», - предположил Шаталов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал пользователей, чьи аккаунты на YouTube заблокировали, не «стесняться» и идти на другие хостинги.

Роскомнадзор YouTube
26 июля 2024, 09:45
Кабмин утвердил список программ для предустановки на гаджетах в 2025 году
Freepik
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Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на гаджетах в 2025 году. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Речь идет о смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, моноблоках и Smart TV.

«Распоряжение об этом подписано», - заявили в правительстве.

В перечень программ вошли «Госуслуги», магазин приложений RuStore и платежный сервис «Мир». Всего в списке 19 программ, в том числе навигаторы, поисковик, почтовая служба, мессенджер, голосовой помощник и сервисы для доступа к соцсетям.

В августе 2023 года в России утвердили дополнительные правила предустановки RuStore. Она осталась обязательной даже при запрете от правообладателей операционных систем, сообщал RT. Норма позволила исключить случаи уклонения от предварительной установки программы, объяснили в кабмине.

Гаджеты Правительство РФ
26 июля 2024, 05:09
Россиянам назвали основные признаки установленной на телефоне прослушки
Pixabay
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Три основных признака прослушки на смартфоне назвал в беседе с РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он рекомендовал обратить внимание на необычное поведение гаджета.

«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО», - пояснил Немкин.

Эксперт отметил, что эти признаки означают, что в фоновом режиме работают какие-то процессы, которые передают злоумышленникам данные.

Риски в сфере информационной безопасности будут только нарастать, считает IT-эксперт Герман Клименко. Всем пользователям необходимо иметь на устройствах антивирус и специальное приложение, контролирующее утечку личной информации.

Шпионаж Гаджеты Смартфоны
25 июля 2024, 18:09
«МегаФон» первым внедрил в Москве технологию DSS для ускорения мобильного интернета
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Компания «МегаФон» первой среди российских операторов связи внедрила в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing. Она позволит системам связи поколений 3G и 4G совместно работать на одних частотах, что положительно повлияет на скорость мобильного интернета.

Нагрузка на сеть постепенно увеличивается: только в первом квартале 2024 года в столицу приехали почти шесть миллионов туристов, что на 20% больше, чем пять лет назад. Соответственно растет и визитерский мобильный трафик.

Специалисты компании запустили программу рефарминга - перераспределения частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Это позволит избежать перегрузки в сети.

Обычно рефарминг подразумевает перевод в LTE сетей 2G и 3G, но в условиях большого города с его плотностью населения и объемами передачи данных это может негативно сказаться на качестве голосовых вызовов. Кроме того, на 3G до сих пор работают банкоматы, платежные терминалы, навигаторы и многие другие устройства.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки», - рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Он объяснил, что если нагрузка растет в одной сети, то базовая станция автоматически подключается к частоте другой. Благодаря этой технологии средняя скорость скачивания выросла почти на 14%, а загрузки данных - на 3,3%.

Все это позволит абонентам пользоваться онлайн-сервисами на более высоких скоростях и без страха искажения картинки и звука.


Интернет Россия МегаФон Технологии
24 июля 2024, 09:59
Российских пользователей Telegram лишили возможности монетизировать каналы
РИА «Новости»
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Владельцы Telegram-каналов с 24 июля больше не могут зайти в подраздел монетизации. Об этом сообщил RT.

Через подраздел монетизации пользователи имели возможность выводить внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment. Для этого им нужно было перейти на сервис Telegram Ads, в котором можно совершать покупки.

Telegram ввел монетизацию для владельцев каналов с аудиторией более тысячи человек 31 марта. Благодаря новой функции они получали 50% дохода от рекламы, которая отображалась в их ресурсах.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что с помощью Telegram-каналов можно аработать, если набрать в них большую аудиторию и публиковать качественный контент. Получить деньги можно не только с помощью монетизации, но и благодаря таргетированной рекламе.

Интернет Telegram

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