«Несколько сценариев использования». Обновление WhatsApp поставит клиентов перед выбором

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Эксперт выразил надежду, что разработчики предусмотрели риски и приняли меры против кражи либо компрометации сразу двух аккаунтов. Он напомнил, что в любом случае клиентам WhatsApp придется перелогиниться или ввести какой-то дополнительный код, чтобы переключаться между учетными записями.

Ответ на запрос пользователей «Не сказать, что распространенная сильно тенденция, тем не менее запрос такой есть. Особенно сейчас, когда есть несколько сценариев использования аккаунтов», - отметил эксперт.

По его словам, разработчики WhatsApp создали новый функционал, откликаясь на пожелания пользователей. Многим людям удобнее иметь два аккаунта - например, для работы и личного общения.

Безопасность или удобство? Ульянов обратил внимание, что из-за появления двух аккаунтов может встать выбор: уделить внимание безопасности или возможности быстро переключаться между учетными записями.