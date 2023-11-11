Нештатная ситуация произошла при испытании российского беспилотника

«К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций», - рассказал собеседник агентства.

Специалисты выясняют причину отказа, чтобы доработать аппарат. В дальнейших полетах разработчики будут собирать статистику и изучать работу систем в различных режимах и условиях. После этого планируется перейти к полетам с полезной нагрузкой.

Транспортный беспилотник ТрАМП рассчитан на грузоподъемность до 250 килограммов и дальность полета свыше 600 километров. Грузовой отсек аппарата объемом 2650 литров позволяет перевозить и сбрасывать с парашютом габаритный груз. Крейсерская скорость БПЛА - 195 километров в час, максимальная высота полета на такой скорости - 3000 метров.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские беспилотники изменят правила игры в зоне спецоперации. Военный предположил, что российская армия ударит по технике ВСУ «роем дронов».