03 февраля 2025, 09:36

Некоторые смартфоны Samsung с серого рынка будут некорректно работать в России

Unsplash
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Покупатели новых телефонов Samsung Galaxy S25 на сером рынке могут столкнуться с проблемами из-за того, что некоторые устройства привозят из Индии. Об этом заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, многие готовы купить новые смартфоны на маркетплейсах и сером рынке из-за привлекательных цен. Однако обладатели таких покупок могут столкнуться с трудностями.

«Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», - сказала Голицына.

Она отметила, что непроверенные продавцы могут торговать восстановительными устройствами под видом новых. Такие гаджеты работают значительно хуже, чем оригинальные модели.

Ранее главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов заявил, что Google Pixel 9 Pro может стать альтернативой Samsung Galaxy S25. У смартфона оптический зум 5х и более яркий экран.

Samsung Индия Гаджеты Смартфоны Россия Маркетплейсы Покупки
01 февраля 2025, 22:48
«В погоне за вечной жизнью». Россияне стали чаще себя замораживать
Freepik
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В России спрос на крионирование в 2025 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Россияне в надежде на бессмертие стали массово замораживать себя в криокамерах. В стране такую услугу пока предоставляет только одна компания.

Все достаточно просто: человек при жизни заключает договор на крионирование тела, которое обойдется ему в 3,8 миллиона рублей. Если заморозить только мозг, то будет дешевле - 1,8 миллиона рублей.

Платеж разовый. Единственное, цена зависит от возраста умершего, поэтому компания рекомендует заключать договор, когда человек еще жив. Ведь чем старше криопациент, тем дороже будет обслуживание.

После смерти клиента, мечтающего о воскрешении, его тело доставляют в специальный центр, где помещают в криокапсулу с жидким азотом. Там оно не подвергается разложению.

Желающие могут заморозить и животных. По данным канала, в России этой процедуре уже подверглись 30 котов, 15 грызунов, 14 собак, четыре птицы и одна рыбка.

Несколько лет назад разгорелся скандал вокруг компании «КриоРус», оказывающей услуги по крионированию.

Смертность Россия Бизнес Технологии
31 января 2025, 16:28
Австралийским компаниям рекомендовали отказаться от китайского чат-бота DeepSeek
Global Look Press
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Крупнейшая в Австралии компания по кибербезопасности CyberCX призвала отказаться от продуктов китайской компании DeepSeek в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

«Мы рекомендуем всем организациям, особенно относящимся к критической инфраструктуре, правительственным ведомствам и учреждениям, а также организациям, хранящим или обрабатывающим коммерческую или персональную информацию, ограничить доступ к приложениям DeepSeek на корпоративных устройствах», - заявили в CyberCX.

Специалисты компании подчеркнули, что деятельность чат-бота находится под руководством и контролем китайского правительства, а результаты, которые выдает искусственный интеллект, соответствуют «стратегическим целям и идеям Коммунистической партии Китая».

Ассистент DeepSeek запустили 20 января. За считанные дни сервис набрал огромную популярность среди пользователей. Мобильное приложение чат-бота возглавило рейтинги в ряде стран, в частности, в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее, Китае и России.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заметил, что китайская нейросеть обогнала ChatGPT благодаря другому подходу к технологиям, более дешевой рабочей силе и доступу к разработкам, а также высокой конкуренции в Китае.

Австралия Искусственный интеллект Китай
31 января 2025, 12:35
Пользователи китайского чат-бота DeepSeek пожаловались на сбои
Global Look Press
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В работе китайского чат-бота DeepSeek зафиксировали сбои. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Больше всего на работу чата жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Московской и Новгородской новостей.

Также сегодня сбой случился в работе «Ростелекома». Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил о волне жалоб от абонентов. Вероятной причиной стала проблема в инфраструктуре компании.

Несколько дней назад масштабный сбой произошел во всем Рунете. На ошибки пожаловались пользователи Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «ВКонтакте» и других сайтов. Больше всего неполадок зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае.

Интернет Работа
30 января 2025, 14:44
Патриарх Кирилл сравнил ИИ по опасности с ядерной энергией
РИА «Новости»
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Искусственный интеллект опаснее ядерной энергии, его необходимо взять под контроль государства и общества для службы во благо людей. Об этом в ходе XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, атом не только стал инструментом сдерживания и оружием уничтожения, но и нашел применение в мирной жизни. Поэтому возможности искусственного интеллекта также необходимо поставить на службу человека.

«Искусственный интеллект опаснее, чем ядерная энергия, особенно если его запрограммировать на нанесение сознательного вреда человеческому общежитию, человеческой нравственности и другим ценностям», - сказал патриарх.

Кирилл подчеркнул, что важно не проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую цивилизацию и жизнь.

Ранее стало известно, что Россия поделится с Вьетнамом опытом в сфере ИИ.

Искусственный интеллект Патриарх Кирилл

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