Некоторые смартфоны Samsung с серого рынка будут некорректно работать в России
Покупатели новых телефонов Samsung Galaxy S25 на сером рынке могут столкнуться с проблемами из-за того, что некоторые устройства привозят из Индии. Об этом заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в беседе с РИА «Новости».
По ее словам, многие готовы купить новые смартфоны на маркетплейсах и сером рынке из-за привлекательных цен. Однако обладатели таких покупок могут столкнуться с трудностями.
«Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», - сказала Голицына.
Она отметила, что непроверенные продавцы могут торговать восстановительными устройствами под видом новых. Такие гаджеты работают значительно хуже, чем оригинальные модели.
Ранее главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов заявил, что Google Pixel 9 Pro может стать альтернативой Samsung Galaxy S25. У смартфона оптический зум 5х и более яркий экран.