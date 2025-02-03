Некоторые смартфоны Samsung с серого рынка будут некорректно работать в России

По ее словам, многие готовы купить новые смартфоны на маркетплейсах и сером рынке из-за привлекательных цен. Однако обладатели таких покупок могут столкнуться с трудностями.

«Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», - сказала Голицына.

Она отметила, что непроверенные продавцы могут торговать восстановительными устройствами под видом новых. Такие гаджеты работают значительно хуже, чем оригинальные модели.

Ранее главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов заявил, что Google Pixel 9 Pro может стать альтернативой Samsung Galaxy S25. У смартфона оптический зум 5х и более яркий экран.