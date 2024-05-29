Глава региона выразил уверенность, что отечественные специалисты реализуют эту программу.

«Начало положено - это развитие космической группировки. Приятно, что полностью мы здесь не зависим от наших коллег за рубежом», - отметил Воробьев.

Важно, что в этой же программе впервые предусмотрели обучение программированию среди старшеклассников. Развитие этой отрасли является немаловажным, добавил губернатор.

В начале своего выступления Воробьев напомнил, что за минувшие четыре года Подмосковье перевело все массовые социальные услуги в электронный вид. Цифровизацию внедрили практически во все сферы жизни.