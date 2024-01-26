26 января 2024, 15:29

«Не стоит экономить на таких вещах». Как защитить данные при установке определителя номера на смартфон

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Вероятность компрометации данных пользователя в приложениях для определения номера минимальна. Однако человек должен проявлять внимательность при установке таких платформ, рассказал «360» директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Нужно проверять настройки Эксперт рекомендовал скачивать приложения на официальных ресурсах, а не со сторонних площадок. Например, ссылки на них могут приходить в Telegram или на электронную почту.

«Это первое. А во-вторых, внимательно смотреть. Любое приложение скачивается со специального ресурса. Оно запрашивает, само обязано запросить доступ к контактам, доступ к камере. Нужно уже понимать: а действительно приложению необходимо давать доступ к контактам, например? Поэтому здесь самому пользователю нужно очень сильно уделять внимание своей безопасности», - подчеркнул специалист.

Также в настройках смартфона необходимо проверить, предоставляется ли приложениям автоматический доступ к настройкам, камере и другим функциям телефона.

Не стоит экономить Он рекомендовал использовать проверенные решения, например, от своего банка. Также есть бесплатные и платные сервисы.

«И вот бесплатно, действительно, там функций рекламы может быть больше. А если реклама - там уже может быть фишинг. Стоит сказать, что не стоит экономить на вот таких вещах», - предупредил специалист.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.ru» заявил, что призванные бороться со спамом и мошенниками приложения для смартфонов для определения номера могут быть опасны. По его словам, подобное ПО нередко запрашивает доступ к сообщениям, файлам, фото и видео, микрофонам и данным о геолокации.

Те приложения, которые запрашивают доступ к микрофону, представляют особую опасность для гаджетов, заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Такие сервисы могут записывать разговоры и сохранять информацию, выполняя шпионские функции.

Банки Гаджеты Реклама Смартфоны
26 января 2024, 04:01
Россиянам рассказали, кто может прослушивать их телефоны
Global Look Press
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Законных оснований для прослушки телефонов россиян совсем немного. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Право прослушивать телефонные разговоры граждан есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскных мероприятий, пояснил юрист.

«Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина», - подчеркнул Виноградов.

Иногда допускается прослушивание телефона без санкции суда, однако его необходимо уведомить в течение 24 часов.

Также прослушивать телефон может работодатель, но только с согласия работника. У родителей есть право прослушивать происходящее вокруг ребенка, добавил юрист.

Следить за человеком можно при помощи GPS-трекера. Эксперт рассказал, что устройство можно обнаружить при помощи обычного смартфона.

Дети Смартфоны
25 января 2024, 11:21
Иностранные хостеры пока не решились на легализацию в России
Freepik
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Ни один хостинг-провайдер из-за рубежа пока не подал заявку на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

По его данным, всего в реестре 266 провайдеров, 44 заявки рассматриваются. Решение о вступлении принимается в течение 10 дней.

Как пояснил изданию генеральный директор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов, некоторые компании в реестре формально считаются зарубежными. Это, к примеру, ActiveCloud, чье юрлицо находится на Кипре. Компания работает как в России, так и в Белоруссии.

Поправки, принятые Госдумой летом 2023 года, подразумевают, что с 1 февраля 2024-го иностранным организациям, не входящим в реестр Роскомнадзора, запретят оказывать в России услуги хостинга. Если даже зарубежные хостеры сейчас передумают и попытаются подать заявку, времени на ее рассмотрение уже не останется.

С 1 января 2022 года также действует закон , обязывающий иностранные IT-корпорации открывать свои представительства в России.

Роскомнадзор Россия Технологии
24 января 2024, 03:06
Россиянам рассказали, как обнаружить слежку с GPS-трекером
Pixabay
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Вычислить слежку с помощью GPS-трекера можно смартфоном. Об этом агентству «Прайм»рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов.

GPS-трекеры используют для отслеживания передвижения детей, пожилых людей или домашних питомцев. Специалист предостерег от покупки нелегальных устройств для скрытой слежки.

Обнаружить GPS-трекер можно при помощи обычного телефона. В настройках смартфона нужно зайти в раздел «Безопасность и экстренные случаи», а там выбрать опцию «Оповещение о неизвестных трекерах». Если телефон не нашел устройства, значит слежки нет. Если трекеры обнаружены, то их местонахождение можно вычислить методом исключения.

Заклеивание камер смартфонов и ноутбуков эксперт по безопасности Александр Власов считает бесполезной мерой. Мошенникам неинтересно следить за обывателями.

Вычислить слежку с помощью GPS-трекера можно смартфоном. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов.

Дети Смартфоны
23 января 2024, 14:35
Космоплан для полета на орбитальную станцию создадут в России
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Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев представил проект космоплана, который, по плану, сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию. Аппарат собираются выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса.

«Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан», - процитировало РИА «Новости» отрывок из презентации Соловьева, представленной на «Королевских чтениях».

По его словам, космоплан сможет двукратно проходить над любой точкой планеты за счет изменения наклонения орбиты. Еще одно преимущество летательного аппарата - многоразовость, за счет которого уменьшатся производственные расходы.

В экипаже корабля будут четыре человека.

Ранее украинские СМИ писали о неудавшейся лунной миссии ракеты-носителя Vulcan с модулем Peregrine, которая в результате сгорит в атмосфере Земли вместе с флагом Украины.

Космонавты Россия

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