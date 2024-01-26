«Не стоит экономить на таких вещах». Как защитить данные при установке определителя номера на смартфон

Нужно проверять настройки Эксперт рекомендовал скачивать приложения на официальных ресурсах, а не со сторонних площадок. Например, ссылки на них могут приходить в Telegram или на электронную почту.

«Это первое. А во-вторых, внимательно смотреть. Любое приложение скачивается со специального ресурса. Оно запрашивает, само обязано запросить доступ к контактам, доступ к камере. Нужно уже понимать: а действительно приложению необходимо давать доступ к контактам, например? Поэтому здесь самому пользователю нужно очень сильно уделять внимание своей безопасности», - подчеркнул специалист.

Также в настройках смартфона необходимо проверить, предоставляется ли приложениям автоматический доступ к настройкам, камере и другим функциям телефона.

Не стоит экономить Он рекомендовал использовать проверенные решения, например, от своего банка. Также есть бесплатные и платные сервисы.

«И вот бесплатно, действительно, там функций рекламы может быть больше. А если реклама - там уже может быть фишинг. Стоит сказать, что не стоит экономить на вот таких вещах», - предупредил специалист.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.ru» заявил, что призванные бороться со спамом и мошенниками приложения для смартфонов для определения номера могут быть опасны. По его словам, подобное ПО нередко запрашивает доступ к сообщениям, файлам, фото и видео, микрофонам и данным о геолокации.

Те приложения, которые запрашивают доступ к микрофону, представляют особую опасность для гаджетов, заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Такие сервисы могут записывать разговоры и сохранять информацию, выполняя шпионские функции.