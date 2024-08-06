«Не массовая киберугроза». Россиянам рассказали, как избежать заражения вирусом-шпионом

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По предположению специалистов по кибербезопасности , вирус мог функционировать еще с 2021 года, но выявили его только сейчас.

По словам Калинина, целью злоумышленников могли стать переписка в мессенджерах, список контактов, журнал звонков и другие личные данные.

«Важно понимать, что LianSpy нацелен на конкретных пользователей, то есть это не массовая киберугроза», - подчеркнул эксперт.

Чтобы обезопасить себя от вируса, специалист дал несколько советов.

«Скачивать приложения только из официальных источников: магазинов и приложений и с сайтов компаний-разработчиков; регулярно обновлять операционную систему на смартфоне и установленные приложения; использовать надежное защитное решение, в том числе на смартфонах», - предложил он.

Ранее IT-эксперт Алексей Раевский призвал компании переходить на российский софт, чтобы решить проблему с кибератаками.