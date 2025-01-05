Названы признаки наличия вируса в гаджете или компьютере

«Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», - сказал эксперт.

Пермяков рекомендовал убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, а потом запустить его для проверки системы и удаления с телефона всего лишнего.

Кроме того, если еще остаются сомнения в своих действиях или появились подозрения, что произошла утечка данных, необходимо обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

Ранее IT-эксперт Даниил Лопатников перечислил главные причины медленной работы ноутбука или персонального компьютера, отметив, в частности, вирусы и неисправность вентиляторов.