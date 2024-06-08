08 июня 2024, 19:33

Названы цели России в космической отрасли

РИА «Новости»
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России необходимо выходить на новые рубежи для сохранения статуса космической державы. Об этом в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что в список приоритетных целей включили создание и размещение на орбите группировок спутников, а также создание новой космической станции. Первый вице-премьер добавил, что в области создания и вывода на орбиту групп космических аппаратов Россия станет не первой страной, но эту работу необходимо проводить.

«В части орбитальных группировок - по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», - заявил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что правительство рассчитывает на появление частных предпринимателей, которые готовы включиться в создание космических аппаратов. Власти поддержат такую инициативу.

Мантуров подчеркнул, что России также необходимо создание собственной космической орбитальной станции.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева еще в 2020 году представила проект новой отечественной космической станции для замены МКС. Первый заместитель генерального директора компании Владимир Соловьев напомнил, что действующая станция находится на орбите уже много лет и срок ее использования подходит к концу.

МКС Космические спутники Россия Космос Правительство РФ Денис Мантуров ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 21:39
Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ-2024 удвоилось по сравнению с 2023 годом
Freepik
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Группа компаний «Солар» зафиксировала увеличение DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума в 2024 году, отметив, что их объем вдвое превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора «Солар» Игоря Ляпунова.

Специалист по кибербезопасности отметил, что хакеры предприняли неудачные попытки атаковать ресурсы форума, но после 3 и 4 июня уже перестали их воспринимать как основной вектор атак.

Ляпунов добавил, что порталы ПМЭФ стали подвергаться массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 вредоносных запросов в секунду. На сегодня это не самый большой объем, но если сравнить с показателями форума в 2023 году, то они удвоились.

«Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого „Солара“ были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума», - заявил Ляпунов.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов заявил, что после начала спецоперации на Украине интенсивность компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в России в разы увеличилась. Чаще всего хакеры используют DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, а также вредоносное программное обеспечение.

Санкт-Петербург Россия Хакеры ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 16:41
Новую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний установят до 2030 года
РИА «Новости»
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В России необходимо установить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в 5%. Она будет действовать до 2030 года включительно, заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин.

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль», - отметил российский лидер.

Поддержка позитивных изменений в обществе и экономике будет наращиваться, заверил Путин. Ранее он предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах и поручил проиндексировать пенсии работающим пожилым россиянам. Кроме того, МРОТ в стране с 2025 достигнет 22 тысяч рублей.

Россия лидирует в мировой торговле, активно развивает логистику и расширяет географию сотрудничества. Перед страной стоит цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас Россия уже обогнала Японию и Германию.

Налоги Россия Владимир Путин Деньги Экономика ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 12:51
Камеры в Подмосковье научили следить за чистотой и отправлять заявки в УК
Телеканал «360»
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В Московской области искусственный интеллект задействовали в сфере ЖКХ. Система следила за чистотой на улицах, отправляла заявки в управляющие компании и контролировала их исполнение, рассказала 360.ru министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник на полях ПМЭФ-2024.

По ее информации, ИИ внедрили более чем в 30 проектов по восьми основным направлениям работы, в том числе в транспорт, городскую среду и госуправление. Куртяник заявила, что до старта проекта «Чистая территория» мониторингом хозяйства занимались 350 сотрудников.

Куртяник уточнила, что ИИ оценивал качество вывоза мусора , состояние контейнерных площадок, распознавал граффити и неисправность фонарей. На этом не остановились и обучили ИИ самостоятельно определять ответственную за территорию управляющую компанию, чтобы передать задачу конкретному исполнителю. По истечении срока камера делала новый снимок и, если все хорошо, закрывала заявку.

Российское ПО «Эти технологии показывают свою эффективность на деле - жалоб становится меньше. Сейчас из всего объема камер мы используем в хозяйственной повестке пять тысяч, а до конца года этот объем вырастет до 60 тысяч», - сказала собеседница 360.ru.

В общей сложности в Подмосковье установили 130 тысяч камер, сообщила министр. Куртяник заявила, что направления их использования продолжат расширять. Камеры с ИИ подключили к проверкам школьного питания на соответствие закупкам, контролю за очередями на остановках общественного транспорта, обеспечению безопасности и оформлению документов в строительстве.

Использование современных технологий существенно упростило и ускорило работу, заявила Куртяник. По ее словам, часть рутинных обязанностей передали нейросетям.

«Человеку надо было ежедневно проверять две тысячи фото, это сложно, а ИИ позволяет проверить все и дать только узкие места и контролировать, где есть проблема, а не анализировать все», - объяснила министр.

Перспективы развития Куртяник заявила, что Подмосковье активно сотрудничало с Ленобластью по внедрению ИИ в хозяйственный сектор. Она напомнила, что система «Безопасный регион» есть почти у всех субъектов. В перспективе - запуск федеральных проектов.

«Есть вопрос, который хочется решить на федеральном уровне - речь о создании единой системы разметки. Разметка это как раз те дефекты, которые выявил ИИ, и окрашенные в определенный цвет, потом они попадают в систему», - сказала собеседница 360.ru.

Использование ИИ обсудили на ПМЭФ-2024. Руководитель проектов «Студии Артемия Лебедева» Никита Деменков назвал его полезным инструментом для решения определенных задач.

ЖКХ Искусственный интеллект Нейросети ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:00
SpaceX с четвертого раза посадила корабль Starship
Соцсети
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Прототип многоразовой космической транспортной системы Starship завершил четвертые летные испытания. Космический корабль вышел на суборбитальную орбиту и совершил посадку на платформе в Индийском океане. Прямую трансляцию вело издание Spaceflight Now.

На высоту космический корабль подняла тяжелая ракета носитель Booster 11. Организаторы испытаний подчеркивали, что рассматривали полную потерю обеих компонентов. Но предварительный успех их сильно обнадежил.

Владелец компании Илон Маск предварительно сообщал, что главная цель этих испытаний проверить нагрев космического корабля во время возвращения на Землю.

В пресс-службе Space X заявили, что заход на посадку, несмотря на свой успех, оказался нештатным - у корабля не сработал один из двигателей. Кроме того, нагрев при вхождении в атмосферу Земли оказался выше, чем разработчики рассчитывали изначально. Но то, что корабль не сгорел и приземлился точно на платформу, в фирме посчитали успехом.

Прошлые испытания космического корабля Starship прошли в середине марта 2024 года. Тогда компания отчиталась, что потеряла связь с челноком после того, как он вошел в атмосферу Земли. Они не исключили, что корабль упал в океан, промахнувшись мимо платформы.

Ракеты SpaceX Илон Маск Космос

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