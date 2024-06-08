Названы цели России в космической отрасли

Он подчеркнул, что в список приоритетных целей включили создание и размещение на орбите группировок спутников, а также создание новой космической станции. Первый вице-премьер добавил, что в области создания и вывода на орбиту групп космических аппаратов Россия станет не первой страной, но эту работу необходимо проводить.

«В части орбитальных группировок - по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», - заявил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что правительство рассчитывает на появление частных предпринимателей, которые готовы включиться в создание космических аппаратов. Власти поддержат такую инициативу.

Мантуров подчеркнул, что России также необходимо создание собственной космической орбитальной станции.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева еще в 2020 году представила проект новой отечественной космической станции для замены МКС. Первый заместитель генерального директора компании Владимир Соловьев напомнил, что действующая станция находится на орбите уже много лет и срок ее использования подходит к концу.