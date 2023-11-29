Названа самая грубая ошибка при зарядке смартфона

Найти шпионский софт в мобильном телефоне помогут три способа. О них рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин в беседе с «Прайм».

Главный способ - установка антивируса. Специальная программа обнаружит и удалит вредоносное приложение.

Второй метод более долгий - это анализ изменения поведения смартфона. Если батарея телефона стала быстро разряжаться, вырос расход мобильного интернета, произвольно начала включаться геолокация и сообщения сами по себе отправляются на непонятные номера, то это указывает на поселившийся вирус в устройстве.

По словам специалиста, третий способ применяют дополнительно. Это скачивание специального сканера приложений, который способен находить подозрительный доступ. В случае обнаружения вредоносной программы пользователя уведомляют через сообщение на экране.

«Для защиты от шпионского программного обеспечения необходимо скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Подозрительно, когда приложение требует доступ к функциям, которые ему не нужны», - сказал Фомин.

Также эксперт призвал к регулярной смене пароля. Он рекомендовал лишний раз не передавать разблокированный аппарат в чужие руки.

Ранее депутат Антон Немкин назвал бесплатные VPN-сервисы опасными для пользователей. По его словам, они могут воровать личные данные.