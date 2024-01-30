Названа причина сбоя в работе сайтов Рунета

В ведомстве подчеркнули, что доступ к сайтам в зоне.RU восстановят в самое ближайшее время.

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что к работе привлекли специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX.

Сбой в доменной зоне произошел вечером 30 января. Сложности у российских пользователей возникли не только с доступом к сайтам, но и к мобильным приложениям, в том числе банковским.