30 января 2024, 20:39

Названа причина сбоя в работе сайтов Рунета

Pixabay
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Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к сайтам в зоне.RU восстановят в самое ближайшее время.

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что к работе привлекли специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX.

Сбой в доменной зоне произошел вечером 30 января. Сложности у российских пользователей возникли не только с доступом к сайтам, но и к мобильным приложениям, в том числе банковским.

Интернет Россия
29 января 2024, 08:30
Власти трех российских регионов объявили об отключении связи 4G по ночам
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Власти Ленинградской, Новгородской и Псковской областей сообщили, что до 30 января в регионах в ночное время отключат связь 4G. Такую меру объяснили необходимостью перенастройки радиочастот передающего оборудования. Об этом написал «Коммерсантъ».

Однако источники издания заявили, что работы проводят по поручению Минцифры для нужд силовых ведомств. Речь идет о донастройке антидроновых и систем ПВО.

В правительстве Воронежской области рассказали «Коммерсанту», что ведут в регионе аналогичные работы. Собеседники издания в операторах связи уточнили, что интернет ограничивают по требованию властей. Само оборудование исправно работает, поэтому работы по донастройке сети со стороны оператора не нужны.

Еще один источник в телекоммуникационной среде добавил, что изначально предлагали отключить связь LTE даже в дневное время.

В октябре источник на рынке связи заявил, что операторам могут повысить плату за использование частот LTE. На фоне этого могут вырасти тарифы за мобильную связь и интернет для населения.

Ленинградская область Работа
26 января 2024, 15:29
«Не стоит экономить на таких вещах». Как защитить данные при установке определителя номера на смартфон
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Вероятность компрометации данных пользователя в приложениях для определения номера минимальна. Однако человек должен проявлять внимательность при установке таких платформ, рассказал «360» директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Нужно проверять настройки Эксперт рекомендовал скачивать приложения на официальных ресурсах, а не со сторонних площадок. Например, ссылки на них могут приходить в Telegram или на электронную почту.

«Это первое. А во-вторых, внимательно смотреть. Любое приложение скачивается со специального ресурса. Оно запрашивает, само обязано запросить доступ к контактам, доступ к камере. Нужно уже понимать: а действительно приложению необходимо давать доступ к контактам, например? Поэтому здесь самому пользователю нужно очень сильно уделять внимание своей безопасности», - подчеркнул специалист.

Также в настройках смартфона необходимо проверить, предоставляется ли приложениям автоматический доступ к настройкам, камере и другим функциям телефона.

Не стоит экономить Он рекомендовал использовать проверенные решения, например, от своего банка. Также есть бесплатные и платные сервисы.

«И вот бесплатно, действительно, там функций рекламы может быть больше. А если реклама - там уже может быть фишинг. Стоит сказать, что не стоит экономить на вот таких вещах», - предупредил специалист.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в беседе с «Газетой.ru» заявил, что призванные бороться со спамом и мошенниками приложения для смартфонов для определения номера могут быть опасны. По его словам, подобное ПО нередко запрашивает доступ к сообщениям, файлам, фото и видео, микрофонам и данным о геолокации.

Те приложения, которые запрашивают доступ к микрофону, представляют особую опасность для гаджетов, заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Такие сервисы могут записывать разговоры и сохранять информацию, выполняя шпионские функции.

Банки Гаджеты Реклама Смартфоны
26 января 2024, 04:01
Россиянам рассказали, кто может прослушивать их телефоны
Global Look Press
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Законных оснований для прослушки телефонов россиян совсем немного. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Право прослушивать телефонные разговоры граждан есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскных мероприятий, пояснил юрист.

«Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина», - подчеркнул Виноградов.

Иногда допускается прослушивание телефона без санкции суда, однако его необходимо уведомить в течение 24 часов.

Также прослушивать телефон может работодатель, но только с согласия работника. У родителей есть право прослушивать происходящее вокруг ребенка, добавил юрист.

Следить за человеком можно при помощи GPS-трекера. Эксперт рассказал, что устройство можно обнаружить при помощи обычного смартфона.

Дети Смартфоны
25 января 2024, 11:21
Иностранные хостеры пока не решились на легализацию в России
Freepik
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Ни один хостинг-провайдер из-за рубежа пока не подал заявку на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

По его данным, всего в реестре 266 провайдеров, 44 заявки рассматриваются. Решение о вступлении принимается в течение 10 дней.

Как пояснил изданию генеральный директор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов, некоторые компании в реестре формально считаются зарубежными. Это, к примеру, ActiveCloud, чье юрлицо находится на Кипре. Компания работает как в России, так и в Белоруссии.

Поправки, принятые Госдумой летом 2023 года, подразумевают, что с 1 февраля 2024-го иностранным организациям, не входящим в реестр Роскомнадзора, запретят оказывать в России услуги хостинга. Если даже зарубежные хостеры сейчас передумают и попытаются подать заявку, времени на ее рассмотрение уже не останется.

С 1 января 2022 года также действует закон , обязывающий иностранные IT-корпорации открывать свои представительства в России.

Роскомнадзор Россия Технологии

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