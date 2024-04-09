Названа причина остановки запуска ракеты «Ангара-А5»

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Процесс подготовки к запуску ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный остановился автоматически за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что в окончательных причинах сбоя работы системы еще придется разобраться.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», - заявил Борисов.

Глава Роскосмоса добавил, что новый предварительный старт назначили на среду, 10 апреля. Эту резервную дату определили заранее.

Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный изначально готовили на 12:00 вторника, 9 апреля. Но в ходе подготовки к старту организаторы дали команду «отбой» и объявили о приостановке процесса на 24 часа.