29 ноября 2023, 23:48

«Надо работать „ширше и глыбже“». Путин призвал ввести изучение ИИ в школах

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Президент России Владимир Путин счел возможным изучение искусственного интеллекта в школах. Об этом глава государства высказался на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

По словам российского лидера, главное - правильно выстроить образовательные программы. В Китае искусственный интеллект начинают изучать уже со школьной скамьи. С учетом уровня образования России это тоже по зубам, добавил Путин.

«Но, конечно, недостаточно только ввести в школьные программы. Надо работать „ширше и глыбже“. И мы будем стараться это делать», - подчеркнул глава государства.

Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни. Это говорит о новой главе существования человечества, заявил ранее Путин. В научной среде такие процессы назвали революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия довольно быстро «слезает с технологической иглы » Запада. По его мнению, за рубежом думали, что РФ никогда не сможет этого сделать.

Школы Искусственный интеллект Владимир Путин
29 ноября 2023, 00:17
Названа самая грубая ошибка при зарядке смартфона
Unsplash
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Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

«Самая распространенная ошибка - неправильный заряд устройства. Необходимо избегать разряда батареи до нуля и ставить на зарядку, когда батарея разряжена до 10-20 процентов», - заявил Руснак.

Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора. Использование ненадежных зарядок может привести к короткому замыканию, предупредил эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как выявить шпионский софт на смартфоне. Для этого нужно установить антивирус или проанализировать поведение телефона за длительное время.

Смартфоны
28 ноября 2023, 03:12
Россиянам назвали три способа выявить шпионский софт на смартфоне
Freepik
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Найти шпионский софт в мобильном телефоне помогут три способа. О них рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин в беседе с «Прайм».

Главный способ - установка антивируса. Специальная программа обнаружит и удалит вредоносное приложение.

Второй метод более долгий - это анализ изменения поведения смартфона. Если батарея телефона стала быстро разряжаться, вырос расход мобильного интернета, произвольно начала включаться геолокация и сообщения сами по себе отправляются на непонятные номера, то это указывает на поселившийся вирус в устройстве.

По словам специалиста, третий способ применяют дополнительно. Это скачивание специального сканера приложений, который способен находить подозрительный доступ. В случае обнаружения вредоносной программы пользователя уведомляют через сообщение на экране.

«Для защиты от шпионского программного обеспечения необходимо скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Подозрительно, когда приложение требует доступ к функциям, которые ему не нужны», - сказал Фомин.

Также эксперт призвал к регулярной смене пароля. Он рекомендовал лишний раз не передавать разблокированный аппарат в чужие руки.

Ранее депутат Антон Немкин назвал бесплатные VPN-сервисы опасными для пользователей. По его словам, они могут воровать личные данные.

Смартфоны Технологии
27 ноября 2023, 09:51
Серийное производство отечественных военных морских дронов запустят в 2024 году
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Серийный выпуск первых российских военных морских дронов запланировали в следующем году. Об этом РИА «Новости» рассказал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

По его словам, производство начнется, если их успешно применят в ходе проведения специальной военной операции.

«В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству», - указал Даниленко.

Холдинг KMZ производит катера для российского МЧС, Федеральной службы безопасности и других силовых структур. Даниленко назвал морские беспилотники одноразовыми катерами. По его словам, первые опытные образцы дронов передадут министерству обороны до конца года.

Недавно отечественные бойцы впервые применили для атаки черные дроны. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВС России использовали карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2».

Беспилотники МЧС РФ ФСБ
24 ноября 2023, 20:42
Путин оценил выводы нейросети о высадке американцев на Луну
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Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ,  сообщило РИА «Новости».

В ходе осмотра выставки Путина ознакомили с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фотографий и видео. Руководитель направления по исследованию данных банка Николай Герасименко поделился опытом работы с нейросетью от компании Google. Исследователи предложили провести анализ фото лунной миссии США.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», - объяснил Герасименко.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что такими выводами поделилась американская, а не российская нейросеть, опираясь на множество параметров.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков испытал возможности технологии дипфейк, которую разработал Сбербанк. Он примерил на себя образ Илона Маска.

Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ, сообщило РИА «Новости ».

США Луна Владимир Путин Нейросети

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