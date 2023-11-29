«Надо работать „ширше и глыбже“». Путин призвал ввести изучение ИИ в школах

По словам российского лидера, главное - правильно выстроить образовательные программы. В Китае искусственный интеллект начинают изучать уже со школьной скамьи. С учетом уровня образования России это тоже по зубам, добавил Путин.

«Но, конечно, недостаточно только ввести в школьные программы. Надо работать „ширше и глыбже“. И мы будем стараться это делать», - подчеркнул глава государства.

Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни. Это говорит о новой главе существования человечества, заявил ранее Путин. В научной среде такие процессы назвали революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия довольно быстро «слезает с технологической иглы » Запада. По его мнению, за рубежом думали, что РФ никогда не сможет этого сделать.