14 февраля 2025, 21:42

МВД предупредило о критической проблеме в безопасности WhatsApp

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты выявили уязвимость в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, которая позволяет шпионскому программному обеспечению (ПО) автоматически проникать на устройства пользователей. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, позволяющая шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей без их участия», - уточнили в ведомстве.

Вредоносное ПО Graphite проникает на телефоны через зараженные PDF-файлы, которые распространяются через групповые чаты. Достаточно, чтобы пользователь открыл их или перешел по ссылкам, тогда «установка трояна происходила автоматически».

По словам члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова, это ставит под угрозу миллионы людей. Ведь это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности.

В декабре 2024 года депутат Госдумы Андрей Свинцов допускал, что в России могут ограничить работу WhatsApp * на один или два месяца, так как руководство мессенджера отказывалось сотрудничать с российскими властями.

*WhatsApp принадлежит Meta. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мессенджеры WhatsApp Россия
12 февраля 2025, 10:40
Сверхлегкий ручной пулемет от Ростеха представят на выставке в ОАЭ
Читайте нас в: Google Новости
Ростех представит ручной пулемет РПЛ-7 на оружейной выставке в Абу-Даби. Об этом рассказал РИА «Новости» индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии компании Бекхан Оздоев.

Он отметил, что новый пулемет калибра 7,62 миллиметра очень легок и эргономичен, стрелять из него можно любой рукой.

«Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», - добавил Оздоев.

Кроме того, концерн «Калашников» планирует представить на выставке новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15. Представитель Ростеха подчеркнул, что по совокупности надежности, удобства и простоты в ремонте российское оружие остается непревзойденным в мире.

Ранее Ростех рассказал о высокой эффективности боевой машины поддержки танков «Терминатор» в зоне специальной военной операции. По данным госкорпорации, одна такая машина во время атаки может заменить целое мотострелковое отделение.

Выставки Ростех Россия Оружие ОАЭ
10 февраля 2025, 20:43
Чиновникам Дании запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Запрет на использование в работе сотрудников государственных и муниципальных структур китайской нейросети DeepSeek вступил в силу в трех регионах Дании. Речь идет о Копенгагене, а также Северной и Центральной Ютландиях, сообщил со ссылкой на заявления чиновников сайт Danmarks Radio.

Причиной стали опасения, что китайское правительством имеет доступ к данным пользователям чат-бота. Для защиты критически важной информации чиновникам закрыли доступ к работе с китайской нейросетью.

«Нам неясно, куда попадают данные, которые отправляются в DeepSeek, где они хранятся и кто имеет к ним доступ. Мы не готовы идти на такой риск», - заявила заместитель директора регионального секретариата в Центральной Ютландии Карстен Линд.

В конце января с призывом отказаться от использования китайской нейросети DeepSeek выступила австралийская компания по кибербезопасности Cyber CX.

Там отметили, что отвечающим за работу критической инфраструктуры организациям, властям всех уровней, а также компаниям, собирающим личные данные пользователей, нельзя использовать чат-бот на корпоративных устройствах, чтобы не допустить утечек.

Дания Китай Нейросети
06 февраля 2025, 09:30
Российский производитель смазочных материалов получил благодарность от автогонщиков
Читайте нас в: Google Новости
Академия СМП — организатор чемпионата России в зачетной группе «Формула-4» — поблагодарила производителя смазочных материалов, оценив его вклад в развитие автоспорта. Учебно-тренировочные сборы показали эффективную работу моторных масел.

Благодаря уникальной формуле современные масла могут работать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, предотвращая их износ и перегрев даже в экстремальных режимах работы. Их рецептуру помогала разрабатывать система «Алхимик», созданная на базе искусственного интеллекта.

«Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей», - отметил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что в портфеле компании есть больше тысячи видов продукции.

Машины Газпром нефть
06 февраля 2025, 08:02
В Госдуме ответили на предложение Мизулиной разблокировать X в России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не исключила, что в России разблокируют социальную сеть Х. Об этом она заявила в комментарии ТАСС.

«Я считаю, что работа соцсети Х - он же Twitter - сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации», - отметила Мизулина.

По ее мнению, государство может задуматься о снятии ограничительных мер в отношении Х и пересмотреть свое решение. Однако финальная позиция по этому вопросу должна основываться на данных регуляторов, в том числе Роскомнадзора.

Задуматься о разблокировке Х можно в первую очередь из-за хорошего новостного фона и быстрого распространения информации. Другие зарубежные платформы тоже будут серьезно менять свою риторику, исходя из вектора политики США, считает глава ЛБИ.

При этом в Госдуме пока не видят признаков сближения Х с российским пространством, заявил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Сергей Боярский.

«Обсуждать пока нечего», - добавил он.

Ранее философ и политолог Александр Дугин тоже заговорил о возможной разблокировке соцсети Х. По его словам, владелец платформы Илон Маск превратил ее в площадку свободы слова.

Twitter Соцсети Екатерина Мизулина

Новости по теме