«Портал - это цифровой помощник для муниципальных служащих, который поможет не только оптимизировать их работу, но и обеспечить информационную, экспертную поддержку на всех ее этапах», - объяснил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Проект «Муниципалитеты.рф» позволит профессионалам общаться друг с другом, делиться опытом и масштабировать наработки. Они воспользуются восемью цифровыми инструментами. Например, в «Муниципальном навигаторе» соберут информацию о мерах поддержки, в «Муниципальной академии» - курсы. Раздел «Муниципальные практики» позволит обмениваться опытом, «Муниципальный диалог» - аккумулировать аналитику. Сервис «Правовой вектор» интегрируют с «Консультант Плюс».

Сайт рассчитан на 715 тысяч активных пользователей, разработку координировала администрация президента России. Он стал первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Форум «Малая Родина - сила России» открылся 15 января. В нем приняли участие более семи тысяч человек из 89 регионов страны, в том числе делегаты из Подмосковья.