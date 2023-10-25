Москвичи смогут пользоваться умными часами без привязки к смартфону

По итогам сентября 2023 года продажи смарт-часов в стране выросли на 18% в сравнении с январем. Самыми активными пользователями оказались москвичи. На них приходится каждая четвертая покупка этого девайса, а также 38% от всех продаж умных часов с поддержкой eSIM.

Жителям столицы больше не потребуется синхронизировать часы с телефоном через Bluetooth или подключать дополнительный номер. Гулять, плавать, заниматься спортом на свежем воздухе или отдыхать за городом теперь можно, не имея при себе смартфон - звонки и сообщения будут доступны прямо со смарт-часов. Абонент может подключить к одному номеру гаджет, поддерживающий eSIM.

«МегаФон» первым в Росси предложил связать смартфон и умные часы единым номером. Помимо Москвы, технология уже работает в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. В будущем она появится и в остальных регионах России.