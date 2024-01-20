Московское предприятие запустило серийное производство мини-диктофонов

Компания «Телесис.ру» занимается разработкой и производством электроники с 1991 года. Ассортимент фирмы включает в себя более 30 различных моделей диктофонов. Аппараты обладают расширенным функционалом: разные режимы записи, таймеры включения, закрытие доступа к данным при помощи пароля, а также цифровые маркеры подлинности.

«Предприятие планирует в ближайшие 1,5 года выпустить около трех тысяч таких изделий. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023-го фирма выпустила более четырех тысяч электронных приборов, что на 21% больше, чем годом ранее», - рассказала Степанова.

Она отметила, что модификации мини-диктофонов рассчитаны на запись в 75 и 150 часов.