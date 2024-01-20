20 января 2024, 09:29

Московское предприятие запустило серийное производство мини-диктофонов

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Производитель мелкой электротехники, московская компания начала серийный выпуск мини-диктофонов весом всего семь граммов. Звукозаписывающие аппараты этой фирмы четыре раза попадали в Книгу рекордов Гиннесса, как самые маленькие устройства в мире. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Компания «Телесис.ру» занимается разработкой и производством электроники с 1991 года. Ассортимент фирмы включает в себя более 30 различных моделей диктофонов. Аппараты обладают расширенным функционалом: разные режимы записи, таймеры включения, закрытие доступа к данным при помощи пароля, а также цифровые маркеры подлинности.

«Предприятие планирует в ближайшие 1,5 года выпустить около трех тысяч таких изделий. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023-го фирма выпустила более четырех тысяч электронных приборов, что на 21% больше, чем годом ранее», - рассказала Степанова.

Она отметила, что модификации мини-диктофонов рассчитаны на запись в 75 и 150 часов.

Бизнес Экономика Москва
19 января 2024, 21:40
Систему обнаружения конфликтов дронов в небе испытали в России
Unsplash
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Первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе успешно провели в России. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт», участника НТИ «Аэронет», Алексей Хрипунов.

Он отметил, что сервис ситуационной осведомленности о беспилотном авиатрафике позволяет всем участникам воздушного движения получить информацию о воздушной обстановке и «видеть» других участников воздушного движения.

Первые совместные тестовые полеты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» состоялись на аэродроме Путилово в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте развернули фрагмент цифровой платформы «Небосвод». Платформа обрабатывала навигационные данные и предупреждала о возможных конфликтах в небе.

«Небосвод» может поддерживать тысячи одновременно подключенных беспилотных авиационных систем, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в Россию в ближайшие несколько лет, резюмировал Хрипунов.

Ранее стало известно что новый учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.

Авиация Беспилотники Россия
19 января 2024, 13:29
Названы сроки запуска полностью беспилотного поезда на МЦК
РИА «Новости»
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РЖД в 2026 году запустит на Московском центральном кольце (МЦК) полностью беспилотный поезд. Его разработают на базе российского «Финиста», сообщил РИА «Новости» глава компании Олег Белозеров.

Летом 2024 года на МЦК запустят поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующим этапом станет запуск полностью беспилотного состава.

Белозеров пояснил, что ЭС104 «Финист», на платформе которого создадут поезд-беспилотник, это импортозамещенный электропоезд. Специалисты сейчас устанавливают на него необходимое для автономной работы оборудование. Речь идет о наивысшем четвертом уровне автоматизации.

ЭС104 «Финист» - локализованный поезд «Ласточка» , его запустили в Екатеринбурге в конце декабря. Название для нового состава выбрали сами пассажиры путем голосования. Сказочная птица символизирует обновление, что подходит для нового российского поезда.

Россия Поезда
19 января 2024, 11:58
Эксперты сообщили о резком скачке цен на российский софт
Unsplash
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В 2023 году средняя цена на программное обеспечение в корпоративном сегменте, разработанное в России, увеличилась на 10-20%, сообщили в компании «Крок». Стоимость отечественного софта продолжит расти в текущем году, написал «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Такая динамика зависит от класса программного обеспечения и связана с тем, что стоимость разработки софта возросла. Рост цен на ПО также подтвердили в ГК «Цифра».

Эксперты отметили, что средняя зарплата программистов в 2023 году выросла на 20%. Поэтому увеличение стоимости конечного продукта для клиентов считается закономерным.

Однако в Минцифры России считают, что участники рынка должны сами установить правила игры и обеспечить регулирование цен. После жалоб крупных компаний на резкий скачок цен на ПО разработчикам пришлось подписать хартию о саморегулировании цен. Согласно документу, подорожание не может превысить индекс потребительских цен на 15%.

Вместе с развитием информационных технологий в России активно ведутся разработки электроники. К примеру, столичный центр «Автоматизированные системы контроля» в прошлом году увеличил выпуск изделий почти на 30%.

Россия
19 января 2024, 10:53
Хакеры стали проводить «ковровые» атаки на банки России
РИА «Новости»
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Киберпреступники в новом году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными, заявил РИА «Новости» представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев.

По его словам, эксперты в области информационной безопасности начали фиксировать «ковровые» атаки на банки. Чаще всего они направлены на уязвимые сервисы, в том числе точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания.

До этого хакеры перебирали все сервисы подряд и направляли атаку на них. Теперь злоумышленники действуют хитрее, отметил Бобрышев.

В Центробанке заявили ранее, что кибератаки на банки стали новой реальностью. Теперь финансовым организациям придется работать в условиях повышенного риска. В Совбезе РФ также указывали, что к атакам причастны иностранные спецслужбы.

Россия Хакеры

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