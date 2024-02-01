01 февраля 2024, 00:01

Московский программист нашел себе жену с помощью нейросети

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Программист Александр Жадан рассказал, что он нашел себе невесту, используя ChatGPT. Нейросеть общалась от его имени с девушками на сайте знакомств, просмотрев более пяти тысяч кандидаток. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам мужчины, он дал ChatGPT информацию о том, как общается. Сначала возникли проблемы, программа могла написать бред, но спустя время нейросеть начала взаимодействовать с девушками, как он. Помимо этого, Жадан установил фильтры, чтобы ChatGPT показывала ему женщин, с которыми стоит встретиться вживую. Так он познакомился с девушкой по имени Карина.

После встречи программист переквалифицировал нейросеть в аналитика переписки, чтобы получать подсказки относительно свиданий и советы по общению. В конце 2023 года ChatGPT рекомендовала мужчине сделать Карине предложение, тот согласился.

«Про рекомендацию Карина узнала относительно недавно - после того как мы отправили заявление на регистрацию, но она спокойно на это отреагировала», - рассказал программист.

По словам Жадана, можно создать программу для поиска идеального партнера, но в каждом случае это будет личный продукт.

Ранее сооснователь компании OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер попал в список главных ученых уходящего года по версии журнала Nature.

Россия Брак Нейросети Технологии ChatGPT Москва
31 января 2024, 17:04
Вечер без интернета. Кто виноват в историческом сбое российского сегмента Сети?
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Вечером 30 января россияне ненадолго (хотя не исключено, что многим несколько часов без Сети показались вечностью) остались без возможности загружать приложения и сайты в сегменте .ru — от интернет-магазинов до банков. Сбой чуть не стал поводом для паники. Что стряслось? Враги залезли в родной Рунет? Кто-то проводит учения на случай полного блэкаута? А может, вообще солнце виновато — обещали ведь рекордные магнитные бури. Ответы на эти и другие вопросы — в материале «360».

Примечательно, что сбой был массовый, но не поголовный. Вскоре в Telegram-канале «Код Дурова» сообщили: в российском сегменте Сети поломалось расширение, обеспечивающее безопасность соединения пользователей с сайтами, DNSSEC.

Массовый сбой сайтов в России: что произошло Примерно в 18:40 (по московскому времени) 30 января многие жители России обнаружили, что сайты с доменом.ru и сразу множество приложений перестали загружаться как с мобильных устройств, так и с компьютеров.

Маркетплейсы тоже приказали долго жить: в разных городах необъятной родины люди застряли в пунктах выдачи без надежды получить свои заказы. Отечественные поисковики и даже святая святых - «Госуслуги» - бесконечно загружались, не реагируя на запросы.

Пользователи разволновались, что обвал Рунета произошел не просто так. Некоторые припомнили , что на днях сразу в нескольких регионах (Ленинградской, Новгородской и Псковской областях) по ночам отключали сеть 4G, в Псковской области рубанули еще и мобильный интернет стандарта LTE всех операторов - объясняли это техническими работами, в том числе для установки антидроновых и противоракетных систем обороны.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин добавил, что к сбою может быть причастен Координационный центр доменов либо его подрядчики. Он предположил, что причина чуть не случившегося маленького цифрового апокалипсиса - банальный человеческий фактор.

«Любые настройки подобной инфраструктуры при любой малейшей ошибке, допущенной по разным причинам, начиная с невнимательности и заканчивая несинхронностью действий участников, могут привести к недополучению информации, что выльется в недоступность домена», - заявил эксперт.

Ранее вероятность хакерской атаки 30 января исключил и разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер. Он добавил, что проблема могла быть как в ошибке конкретного айтишника, напутавшего с кодом, так и в перегоревшей плате или сбое в алгоритме.

Вот только если DNS-хостинг упал и не может подняться, то запросы просто не доходят. Сайты сами по себе при этом прекрасно работают, а зайти на них нельзя. Почти как ситуация из мема с котами: «рыбов» показывали, но не продавали.

Проблема оказалась в расширении к DNS - DNS Security, она же DNSSEC. Протокол-связного DNS создавали едва ли не в 1980-е годы, не считая, что каким-то нечестным людям придет в голову вмешаться в цепочку «пользователь - сайт» и подменить нужный сайт его копией, на которой можно развести человека на деньги.

Когда мошенничество в интернете стало набирать обороты, к DNS прикрутили программу, верифицирующую данные и подтверждающую, что пользователь, набрав в браузере адрес, точно попадет на него, а не, положим, на фишинговый сайт или что похуже.

«С моей точки зрения, это ошибка кода. Не атака хакеров, не проделки злоумышленников, такие проблемы случаются. <…> Могла ли быть произведена атака на несколько DNS-хостингов, после чего их положили? Гипотетически да. Но это могла быть и просто ошибка, сбой в коде в нескольких хостингах, связанных между собой для, допустим, ускорения загрузки тех или иных сайтов», - заверил Мясоедов.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Минцифры , заверив россиян, что проблему уже решают и доступ к сайтам восстановят. В течение нескольких часов интернет потихоньку пришел в себя.

Но вопросы (и мемы в духе «Рунет все сайты скачать») остались.

Что такое DNS и DNSSEC и как их поломка обрушила Рунет? Эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал «360», что именно пошло не так в системе российского сегмента Сети. Он пояснил, что местные пользователи, каждый из которых обладает уникальным IP-адресом, не могли «достучаться» до сайтов, обладающих такими же IP-адресами, из-за сбоя протокола, направляющего запросы с устройства на сайт.

«Когда мы вбиваем в браузере адрес, например yandex.ru, браузер с помощью провайдера, который подключает нас к глобальной паутине, стучится на этот DNS-сервер. Тот сопоставляет название сайта с уникальным IP-адресом, например, с того сервера, где сайт размещен. Эта информация отправляется на ваш компьютер, и вы переходите на этот сайт», - уточнил он.

Из этого можно сделать только два вывода. Первый - если Рунет прилег из-за ошибки в коде, то автору этой ошибки знатно дадут по шапке за потраченные нервы жителей всех регионов России.

Второй - неизвестному айтишнику, на несколько часов лишившему нас интернета, в каком-то смысле можно даже сказать «спасибо». Он напомнил, что ничего незыблемого в мире как не было, так и нет, а великая Всемирная паутина на деле - крайне хрупкая игрушка, сломать которую не составит труда.

Интернет Россия Работа Деньги
31 января 2024, 12:02
Появилась новая версия приложения «Учет онлайн» от Сбербанка для iOS
РИА «Новости»
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Сбербанк представил новую версию мобильного приложения «Учет онлайн» для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Программа стала доступна в AppStore, сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке порекомендовали скачать новое приложение клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» - 12.14.1, 12.15 и 13.02. Их перестанут поддерживать в течение текущего года, пояснили в пресс-службе.

Узнать, какая версия установлена на устройстве, можно на экране ввода пароля или в настройках профиля. В Сбербанке посоветовали пользователям своевременно обновлять приложение.

Ранее Сбербанк сообщил, что по итогам 2023 года его чистая прибыль составила почти 1,5 триллиона рублей. Таких показателей удалось добиться за счет привлечения новых клиентов и расширения сервисов.

Сбербанк
31 января 2024, 04:35
Россиянам рассказали, на какие ссылки из поисковиков нельзя нажимать
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Ссылки на сайты и контекстную рекламу, всплывающие в первых строчках поисковика, могут оказаться ловушкой социального фишинга. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин

Эксперт предупредил россиян, что при поиске товаров или услуг первыми всплывают либо контекстная реклама, либо ресурсы, заплатившие за продвижение и агрессивный маркетинг. Переход по таким ссылкам опасен тем, что автоматически проходит авторизация пользователя через социальные сети.

«Это позволяет собирать ваши данные: имя, телефон, электронный адрес и другое для рекламы и даже для мошенничества», - заявил Щельцин.

Он добавил, что к социальному фишингу часто прибегают автодилеры, риелторы и финансовые компании, чтобы быстрее найти потенциальных клиентов или покупателей. Опасность в том, что информация может попасть к мошенникам.

Защититься от этого можно, если следить за настройками приватности в соцсетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и установить антифишинговое и антивирусное программное обеспечение, отметил специалист.

Ранее эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов исключил хакерскую атаку из причин сбоя в Рунете.

Интернет Реклама Россия
30 января 2024, 22:46
Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне .ru
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Техническая проблему, которая привела к недоступности сайтов в доменной зоне .ru, устранили. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», - уточнили в ведомстве.

Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая неисправность , связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных.

Российские пользователи столкнулись со сбоем в доменной зоне вечером 30 января. Наблюдались не только сложности с доступом к сайтам, но и к различным мобильным приложениям.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «360» предположил, что проблема с доступом могла возникнуть по разным причинам , в том числе из-за человеческого фактора.

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