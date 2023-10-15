Московский индустриальный парк «Руднево» принял гранд-финал конкурса по подготовке беспилотников «Кибердром»

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Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что гранд-финал прошел в столичном индустриальном парке «Руднево». Именно там расположился Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), который привлек производителей дронов.

Открытие Федерального центра БАС в индустриальном парке «Руднево» сделает Москву крупнейшим производителем дронов. До конца 2027 года обучение на площадке пройдут до 10 тысяч человек.

По его словам, что это поможет решить главную проблему отрасли - нехватку кадров. Сегодня промышленным предприятиям требуются специалисты узкого профиля с новыми профессиями.

«Это конструктор беспилотных авиационных систем, пилот беспилотных авиационных систем, а также профессии связанные с микроэлектроникой, фотоникой - самыми важными и критичными для экономики страны высокотехнологичными отраслями», - пояснил министр.

Как отметил глава ведомства, к конструированию и управлению беспилотниками проявляют все большее число детей и взрослых, поэтому это направление очень перспективное.

«„Кибердром“ и Федеральный центр беспилотных авиационных систем в первую очередь направлены на популяризацию и подготовку кадров, а также вовлечение молодежи в процесс пилотирования и конструирования беспилотных авиационных систем», - добавил министр.

Ежегодный всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“» проводится с 2019 года по инициативе Минпромторга России.

Благодаря проводимой популяризации промышленности среди школьников и молодежи столичные предприятия получат самые квалифицированные кадры уже в ближайшее время.

Советник заместителя министра промышленности и торговли РФ Олеся Радчевская подчеркнула, что задача соревнований - показать молодым людям важность и ценность работы на промышленных предприятиях.

«Привлекаем школьников. Очень надеемся, что это могут быть и дети сотрудников предприятий. Конечно, это школьники инженерных классов в первую очередь. Это студенты целевики предприятий промышленности и молодые специалисты, на базе которых образуется команда», - пояснила она.

На базе расположенного в индустриальном парке ФЦ БАС откроют учебно-методический центр, где начнут готовить специалистов для кадрового резерва по проектированию беспилотников.

«Мы сейчас уже можем говорить о создании не просто регионального научно-производственного центра, а федерального опорного центра беспилотия. Он будет в себя вбирать все новейшие разработки, проекты. Здесь будут создавать новые беспилотные авиационные системы с полным циклом конструирования, создания и эксплуатации беспилотников», - заявил Овчинский.

Основная цель мероприятия - подготовка высококвалифицированных кадров для современной промышленности страны, в том числе цифровой. Финалистов оценивали в 10 этапах: от теоретических знаний в области беспилотной авиации до умения подготавливать и управлять в ручном и автономном режиме беспилотными авиационными системами и наземными робототехническими средствами.