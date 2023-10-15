Московский индустриальный парк «Руднево» принял гранд-финал конкурса по подготовке беспилотников «Кибердром»

15 октября 2023, 18:38
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Победителями гранд-финала всероссийского конкурса по подготовке беспилотных систем «Кибердром» стала команда «Деайсер» из Орловской области. Она обошла 124 команды из 78 российских регионов и одержала победу в 10 этапах последнего конкурса.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что гранд-финал прошел в столичном индустриальном парке «Руднево». Именно там расположился Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), который привлек производителей дронов.

Открытие Федерального центра БАС в индустриальном парке «Руднево» сделает Москву крупнейшим производителем дронов. До конца 2027 года обучение на площадке пройдут до 10 тысяч человек.

По его словам, что это поможет решить главную проблему отрасли - нехватку кадров. Сегодня промышленным предприятиям требуются специалисты узкого профиля с новыми профессиями.

«Это конструктор беспилотных авиационных систем, пилот беспилотных авиационных систем, а также профессии связанные с микроэлектроникой, фотоникой - самыми важными и критичными для экономики страны высокотехнологичными отраслями», - пояснил министр.

Как отметил глава ведомства, к конструированию и управлению беспилотниками проявляют все большее число детей и взрослых, поэтому это направление очень перспективное.

«„Кибердром“ и Федеральный центр беспилотных авиационных систем в первую очередь направлены на популяризацию и подготовку кадров, а также вовлечение молодежи в процесс пилотирования и конструирования беспилотных авиационных систем», - добавил министр.

Ежегодный всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“» проводится с 2019 года по инициативе Минпромторга России.

Благодаря проводимой популяризации промышленности среди школьников и молодежи столичные предприятия получат самые квалифицированные кадры уже в ближайшее время.

Советник заместителя министра промышленности и торговли РФ Олеся Радчевская подчеркнула, что задача соревнований - показать молодым людям важность и ценность работы на промышленных предприятиях.

«Привлекаем школьников. Очень надеемся, что это могут быть и дети сотрудников предприятий. Конечно, это школьники инженерных классов в первую очередь. Это студенты целевики предприятий промышленности и молодые специалисты, на базе которых образуется команда», - пояснила она.

На базе расположенного в индустриальном парке ФЦ БАС откроют учебно-методический центр, где начнут готовить специалистов для кадрового резерва по проектированию беспилотников.

«Мы сейчас уже можем говорить о создании не просто регионального научно-производственного центра, а федерального опорного центра беспилотия. Он будет в себя вбирать все новейшие разработки, проекты. Здесь будут создавать новые беспилотные авиационные системы с полным циклом конструирования, создания и эксплуатации беспилотников», - заявил Овчинский.

Основная цель мероприятия - подготовка высококвалифицированных кадров для современной промышленности страны, в том числе цифровой. Финалистов оценивали в 10 этапах: от теоретических знаний в области беспилотной авиации до умения подготавливать и управлять в ручном и автономном режиме беспилотными авиационными системами и наземными робототехническими средствами.

Беспилотники Промышленность Москва 2023
Россиянам объяснили, как ответный звонок на незнакомый номер лишь увеличит количество спама
23 октября 2023, 06:45
РИА «Новости»
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Количество спам-звонков россиянам увеличилось на треть. Отвечать на них или перезванивать не стоит, потому что это лишь подстегнет спамеров, заявил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера. Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», - сказал он.

Специалист предупредил, что в ноябре - незадолго до «черной пятницы» - количество спам-звонков увеличится. С начала года оно уже возросло на 30%. Андрей Бийчук посоветовал пользоваться умными определителями номера , которые покажут, какая организация звонила, даже если ее телефон не записан у абонента в смартфоне.

В настройках мобильного оператора можно настроить категории звонков, которые нужно блокировать, заявил Андрей Бийчук. Он рекомендовал отвечать на звонки с предложениями услуг, что они уже куплены.

Юрист Никита Куликов заявил, что россияне сами разрешают рекламные рассылки , оставляя свои номера при подписании договоров и заполнении анкет. По его словам, остановить назойливые звонки можно, если обратиться к сотовому оператору.

Мошенничество Смартфоны
Минцифры проработает вопросы перевода игровых серверов в Россию
21 октября 2023, 13:22
Unsplash
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Минцифры России займется проработкой вопроса локализации серверов интернет-игр. Об этом заявил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах чемпионата «Битва роботов».

Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина по переводу серверов интернет-игр в Россию. Шадаев добавил, что многие из них уже локализовали в стране.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», - отметил министр.

Ранее Путин сообщил, что серверы онлайн-игр необходимо переместить , чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе». Это заявление он сделал в ответ на слова председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева о включении игр в единый регулятор.

Таким образом государство сможет блокировать зону com и перевести ПО и серверы в зону ru. Российский лидер призвал не просто проработать это предложение, а выполнить его в ближайшее время.

Видеоигры Интернет Владимир Путин Технологии
«Несколько сценариев использования». Обновление WhatsApp поставит клиентов перед выбором
20 октября 2023, 15:39
Unsplash
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Мессенджер WhatsApp предоставит пользователям новый функционал — возможность заводить несколько аккаунтов с помощью разных сим-карт. Зачем потребовалось это обновление и в чего его риски, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «360».

Эксперт выразил надежду, что разработчики предусмотрели риски и приняли меры против кражи либо компрометации сразу двух аккаунтов. Он напомнил, что в любом случае клиентам WhatsApp придется перелогиниться или ввести какой-то дополнительный код, чтобы переключаться между учетными записями.

Ответ на запрос пользователей «Не сказать, что распространенная сильно тенденция, тем не менее запрос такой есть. Особенно сейчас, когда есть несколько сценариев использования аккаунтов», - отметил эксперт.

По его словам, разработчики WhatsApp создали новый функционал, откликаясь на пожелания пользователей. Многим людям удобнее иметь два аккаунта - например, для работы и личного общения.

Безопасность или удобство? Ульянов обратил внимание, что из-за появления двух аккаунтов может встать выбор: уделить внимание безопасности или возможности быстро переключаться между учетными записями.

WhatsApp Интернет Смартфоны Технологии
Путин провел встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель»
19 октября 2023, 19:28
unsplash.com
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Президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Речь шла о внедряемом устройстве ПД-14 и проектируемом двигателе ПД-35. На ПД-14 уже летают три самолета МС-21, доложил Иноземцев.

«Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24», - рассказал конструктор.

По его словам, теперь бюро предстоит запустить двигатели в эксплуатацию, а также устранить возникающие на начальном этапе «детские болезни». Кроме того, планируется наращивать объем производства.

В апреле 2023 года в России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри». Устройство ЕМ-01 планируется использовать как в пассажирских самолетах, так и в беспилотной технике.

Авиация Владимир Путин

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