Мобильный интернет ускорили в самом маленьком городе Подмосковья

Специалисты МегаФона расширили покрытие сети и увеличили мощность, модернизировав базовые станции. Этого удалось достичь за счет использования широкого частотного спектра 4G: его низкие диапазоны позволяют сигналу распространяться по большей территории города и проникать в строения с плотными стенами, а более высокие - комфортно пользоваться мобильным интернетом даже при большом скоплении людей. Кроме того, новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 2×2 и способны принимать и передавать одновременно несколько потоков данных.

«Теперь наш высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям делиться своими впечатлениями от этого живописного городка в соцсетях и оставаться на связи во время путешествий и паломничеств», - отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

История Вереи насчитывает более 650 лет. В город приезжает множество паломников, поэтому пик расходования трафика в 2024 году пришелся на пасхальные дни.

Оператор продолжает модернизировать базовые станции и строить новые во всей Московской области. В прошлом году более 700 тысяч жителей Подмосковья за пределами ЦКАД получили доступ к высоким скоростям.