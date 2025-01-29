29 января 2025, 11:29

Мобильный интернет ускорили в самом маленьком городе Подмосковья

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Жители небольшого старинного города Верея на юго-западе Подмосковья олучили возможность пользоваться мобильным интернетом на  скорости не менее 50 Мбит/с.

Специалисты МегаФона расширили покрытие сети и увеличили мощность, модернизировав базовые станции. Этого удалось достичь за счет использования широкого частотного спектра 4G: его низкие диапазоны позволяют сигналу распространяться по большей территории города и проникать в строения с плотными стенами, а более высокие - комфортно пользоваться мобильным интернетом даже при большом скоплении людей. Кроме того, новые базовые станции поддерживают технологию MIMO 2×2 и способны принимать и передавать одновременно несколько потоков данных.

«Теперь наш высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям делиться своими впечатлениями от этого живописного городка в соцсетях и оставаться на связи во время путешествий и паломничеств», - отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

История Вереи насчитывает более 650 лет. В город приезжает множество паломников, поэтому пик расходования трафика в 2024 году пришелся на пасхальные дни.

Оператор продолжает модернизировать базовые станции и строить новые во всей Московской области. В прошлом году более 700 тысяч жителей Подмосковья за пределами ЦКАД получили доступ к высоким скоростям.

Интернет МегаФон Технологии
28 января 2025, 20:54
Путину в Тольятти показали модифицированный коптер для сельского хозяйства
Читайте нас в: Google Новости
Во время визита в Тольятти президент России Владимир Путин посетил научно-производственный центр «Самара» и осмотрел модификацию дрона С-80. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства побывал на инфраструктурной площадке для резидентов-инноваторов. Гендиректор компании «Транспорт будущего», соучредителя «Самары», Юрий Козаренко рассказал Путину об этапах разработки, сборки и испытаний БПЛА.

Президент осмотрел первый массовый дрон, который в сентябре 2024 года получил сертификат беспилотных авиационных систем. Модификация коптера С-80 с вертикальным взлетом и посадкой предназначена для использования в сельском хозяйстве и логистике благодаря возможности доставлять грузы весом до 20 килограммов.

Во время поездки в Самарскую область Путин посетил также завод «АвтоВАЗ». Он пообщался с сотрудниками, поручил обеспечить участников СВО работой и пересадить чиновников на отечественные машины.

Беспилотники Сельское хозяйство Владимир Путин Импортозамещение Технологии
28 января 2025, 20:00
Чат-бот DeepSeek стал самым популярным приложением в App Store в России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Разработанный в Китае чат-бот с технологиями искусственного интеллекта DeepSeek стал самым популярным приложением в магазине App Store в России. Об этом сообщил РБК.

В магазине приложений Google Play, наиболее востребованном в России и мире, позиции DeepSeek продолжают стремительно повышаться. За сутки нейросеть переместилась со 115 места в топ-20. По сравнению с предыдущей неделей, число скачиваний приложения в стране увеличилось втрое.

На фоне успеха китайского чат-бота американский ChatGPT стал терять былые позиции. В рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений в США DeepSeek обошел западного конкурента.

В России китайское приложение также стало значительно популярнее ChatGPT. В нашей стране DeepSeek работает без ограничений, а пользоваться полноценной версией ChatGPT можно только через VPN.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал о преимуществах DeepSeek. У китайских разработчиков был принципиальной другой подход к технологии, нежели у американцев.

Россия Китай Нейросети Технологии ChatGPT
28 января 2025, 06:59
Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Один из самых распространенных способов мошенничества в Telegram — это рассылка вирусов под видом картинок. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в беседе с РИА «Новости».

«Если вам отправляют фото или картинку, обратите внимание на расширение файла (то, что указано в самом конце). Если это.apk или.exe - это установочный пакет (то есть программа), а не картинка», - заявил Галов.

Он призвал не устанавливать такие программы на свой телефон. Приложения следует скачивать из официальных ресурсов - электронные магазины или сайты разработчиков.

Ранее стало известно о новом способе обмана от украинских мошенников. Теперь они отправляют россиянам денежные средства с пометкой «За помощь Вооруженным силам Украины». После этого людям начинают угрожать, что передадут скриншот с этим сообщением в ФСБ.

Один из самых распространенных способов мошенничества в Telegram - это рассылка вирусов под видом картинок. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в беседе с РИА «Новости».

Telegram Мошенничество Россия Магазины
28 января 2025, 04:57
Китайский стартап поставил под сомнение технологическое доминирование США
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Новая китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek оказалась производительнее почти всех конкурирующих аналогов от американских компаний, а также обрушила индекс NASDAQ 100, поставив под сомнение технологическое лидерство США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Китайский конкурент американского ChatGPT «встряхнул» фондовые рынки. Компания Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости, что стало крупнейшим падением в истории. Акции энергокомпаний упали на 21%.

При этом компания DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии ИИ еще в 2023 году. Новая версия появилась в январе 2024 года.

По данным агентства, в минувшие выходные китайский чат-бот возглавил рейтинг приложений Apple, бросив вызов более дорогим моделям, таким как OpenAI. Он работает на чипах с меньшей мощностью, чем у его конкурентов.

Инвесторы уже задумались о том, не завышена ли оценка стоимости таких компани, как Nvidia Corp, которая разрабатывает передовые чипы.

Ранее в России произошел масштабный сбой в работе чат-бота ChatGPT.

США Искусственный интеллект Китай Технологии ChatGPT

Новости по теме